Castrillón instalará tres pasos de cebra inteligentes en la antigua N-632

Es de uno de los primeros proyectos del presupuesto municipal que será contratado con una inversión de 45.000 euros

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Piedras Blancas

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:23

Comenta

El Ayuntamiento de Castrillón aprobó finalmente el presupuesto para este año, con el apoyo de Vox y tras meses de desencuentros, el pasado mes de ... agosto. El equipo de gobierno comenzó entonces de forma inmediata a planificar las actuaciones que se recogen en las distintas partidas para abordar su ejecución en la medida de lo posible antes de que finalice el año. Una de las que ya está avanzada, según anunció ayer el PP, es la instalación de tres pasos de cebra inteligentes en la antigua carretera N-632, en el tramo que cruza el concejo desde Raíces a Piedras Blancas.

