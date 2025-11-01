Castrillón instalará tres pasos de cebra inteligentes en la antigua N-632

El Ayuntamiento de Castrillón aprobó finalmente el presupuesto para este año, con el apoyo de Vox y tras meses de desencuentros, el pasado mes de ... agosto. El equipo de gobierno comenzó entonces de forma inmediata a planificar las actuaciones que se recogen en las distintas partidas para abordar su ejecución en la medida de lo posible antes de que finalice el año. Una de las que ya está avanzada, según anunció ayer el PP, es la instalación de tres pasos de cebra inteligentes en la antigua carretera N-632, en el tramo que cruza el concejo desde Raíces a Piedras Blancas.

Los pasos de cebra nuevos se ubicarán en la calle Juan de Austria, número 22, en Raíces; en Salinas, en la avenida del Campón, número 11; y el tercero estará en Piedras Blancas, concretamente en la avenida de Eysines, número 36. El Ayuntamiento inicia ahora la contratación con un presupuesto de 45.000 euros.

Los pasos de cebra inteligentes iluminan las propias marcas viales horizontales del paso de peatones serigrafiadas sobre la calzada, junto con las señales verticales adyacentes cuando un peatón se aproxima al área de cruce. De esta forma advierte del riesgo a conductores y también a los propios peatones mejorando la seguridad vial.

«Nuestro objetivo es seguir mejorando esta vía interurbana con los próximos presupuestos», anuncia el gobierno local

«Estas actuaciones, junto con la instalación de dos señales verticales retroiluminadas en dos pasos de peatones, mejorarán la seguridad vial y de accesos a los colegios en esta carretera que soporta cada día un tráfico intenso», señalan desde el gobierno municipal sobre un proyecto que incidirá en la seguridad vial en los tres núcleos de población más habitados del concejo.

Por otra parte, el PP también anunció que se mejorará el asfaltado de travesía en Raíces con una partida de 25.000 euros. «Nuestro objetivo es seguir mejorando esta vía interurbana con el presupuesto del próximo año y en los siguientes», aseguraron desde el gobierno local.