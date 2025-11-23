Castrillón organiza una jornada para promocionar la figura del agente tutor
R. D.
PIEDRAS BLANCAS.
Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00
Castrillón será sede el próximo 4 de diciembre de una jornada para la difusión de la figura del agente tutor entre los cuerpos de Policía ... Local y los ayuntamientos asturianos. Será una sesión matinal en el Local Juvenil.
Además de dar a conocer el programa de Agente Tutor y su implantación en el municipio, durante la mañana se explicará a las personas asistentes la implantación de esta figura en Castrillón, se conocerán experiencias en otros municipios gracias a la participación de un agente tutor en Medina del Campo y se analizarán las problemáticas a las que se enfrentan los jóvenes, así como las que aparecen en los centros educativos. También se profundizará en la aplicación de la Ley Orgánica de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, dentro de la actividad del agente tutor.
