Castrillón revisará los comedores escolares para comprobar que se cumple el contrato

LUCÍA LÓPEZ PÉREZ PIEDRAS BLANCAS. Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Castrillón llevará a cabo inspecciones en los comedores escolares de los colegios del concejo para comprobar que se están cumpliendo adecuadamente las bases de los contratos. La concejala de Educación, Rosa Rubio, anunció, ayer el en Pleno, esta medida después de que el portavoz del PSOE, Iván López, diera cuenta de las quejas formuladas por varias familias sobre una supuesta escasez de comida en el comedor del colegio Castillo de Gauzón, de Raíces.

«Ayer por la tarde (por el jueves) se pusieron en contacto con nuestro grupo municipal familias que tienen a sus hijos e hijas en ese colegio. La queja que nos trasladaron fue muy clara y muy grave, los niños y niñas del comedor salen con hambre», expuso López, a quien las familias explicaron que la única cuidadora que hay en el comedor «se ve obligada a racionar la comida». Entre ese reparto se encuentra «una barra de pan para más de diez niños» o que «si están 14 ó 15 niños llegan 12 yogures de postre».

Las familias dieron cuenta también de la situación en el último consejo escolar, celebrado la semana pasada, así como en el buzón de sugerencias municipal. «Estamos pendientes y estamos solucionándolo. Hay un problema que parece que sólo ocurre en el colegio de Raíces, porque es el único en el que se quejan de falta de comida. Lo que vamos a hacer desde ya son inspecciones desde el Ayuntamiento aleatoriamente y la primera va a ser en el Castillo de Gauzón», explicó Rosa Rubio, quien recordó que el actual contrato es un «contrato puente» y que el definitivo se firmará el 11 de noviembre.

«La única empresa que se ha presentado es la misma, pero el contrato se ha mejorado», señaló la edil. Desde el Ayuntamiento se mantendrán conversaciones con la empresa para poner solución.

El Pleno aprobó además la liquidación de tres obras recepcionadas del plan de inversiones de Aqualia. La moción presentada por el PSOE sobre la conservación de la fosa común de Salinas no salió adelante por los votos en contra de PP y Vox.