La comarca se pone a punto para los días de Todos los Santos y Halloween
El Ayuntamiento de Corvera ha limpiado el cementerio de Nuña y adecuado los accesos al resto. En La Plata se ha limpiado el camposanto
L. L. P.
NUBLEDO.
Jueves, 30 de octubre 2025, 11:15
La comarca se prepara para el día de Todos los Santos poniendo a punto sus cementerios. En el de Nuña, en Corvera, el Ayuntamiento ... ha llevado a cabo un plan especial para su limpieza y mantenimiento al ser el único de carácter municipal.
Los trabajos han sido desarrollados tanto por las Brigadas Verdes municipales como por la empresa adjudicataria del contrato de limpieza viaria y han incluido baldeos generales en las calles interiores y trabajos de limpieza, siega y desbroce. El Ayuntamiento habilitará en una finca anexa un área de aparcamiento.
En los entornos de los camposantos de Cancienes, Solís, Trasona, Molleda y Villa, todos ellos propiedad de la Iglesia, se han realizado trabajos de mejora y acondicionamiento para facilitar el acceso.
La Policía Local de Corvera también desarrollará un operativo especial el 1 de noviembre, que contará además con la presencia de miembros de Protección Civil y se desarrollará mañana y tarde, a partir de las 10 horas.
En Castrillón el cementerio de San Miguel de Quiloño también se ha limpiado. El párroco Vicente Pañeda es el encargado de adecuar y mantener el camposanto a lo largo del año con varias limpiezas y, en esta ocasión, sus trabajos han coincidido en víspera de Todos los Santos.
Halloween
Como antesala al 1 de noviembre mañana se celebrará Halloween. En Castrillón los comercios celebrarán la Nueche d'ánimes, en colaboración con la Oficina de Cultura Asturiana del Ayuntamiento, donde se sortearán tres vales de 100 euros para todas las personas que realicen compras superiores a 5 euros en los establecimientos participantes.
En Corvera los comerciantes celebrarán también Halloween con un truco o trato y en ParqueAstur organizan actividades de Halloween desde esta tarde. Habrá talleres, ludoteca y una fiesta de terror el sábado por la tarde.
