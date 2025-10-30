El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El cementerio de Nuña, recién acondicionado.

La comarca se pone a punto para los días de Todos los Santos y Halloween

El Ayuntamiento de Corvera ha limpiado el cementerio de Nuña y adecuado los accesos al resto. En La Plata se ha limpiado el camposanto

L. L. P.

NUBLEDO.

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:15

La comarca se prepara para el día de Todos los Santos poniendo a punto sus cementerios. En el de Nuña, en Corvera, el Ayuntamiento ... ha llevado a cabo un plan especial para su limpieza y mantenimiento al ser el único de carácter municipal.

