Crece la tensión entre IU y PP por los desperfectos en el Valey y las responsabilidades
R. D.
PIEDRAS BLANCAS.
Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00
La escalada de tensión continúa creciendo entre los grupos municipales del Partido Popular e Izquierda Unida a costa de los desperfectos que sufre una ... instalación municipal como el Valey y las responsabilidades de los mismos. Se esta fin de semana los populares acusaban al anterior gobierno tripartito de haberles heredado el problema, ayer llegaba la réplica por parte de IU a través de una nota de prensa.
«Queremos agradecer al PP la sinceridad —aunque sea involuntaria— de su portavoz, que por fin reconoce públicamente que el gobierno del PP se encontró con el estudio, el proyecto y la adjudicación de las obras del Valey completamente preparados por el anterior gobierno de IU. Lo único que tenían que hacer era empezar… y ni eso fueron capaces de hacer a tiempo», les reprochan desde la oposición al actual gobierno local.
