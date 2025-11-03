El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Rosa Rubio, en el Pleno. MARIETA

La edil de Educación defiende la gestión de los comedores escolares de Castrillón

Mantiene que se dará solución a las deficiencias en Raíces a la vez que expone las mejoras que introdujo el gobierno popular

R. D.

Piedras Blancas

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Castrillón, Rosa Rubio, insistió ayer en las afirmaciones hechas ya en el Pleno sobre las deficiencias en el servicio de comedor del colegio Castillo de Gauzón, de Raíces, a la vez que defendió la gestión en este campo del gobierno popular frente a la de los anteriores. «Nuestro gobierno atenderá como hace siempre las posibles deficiencias del servicio de comedor y catering en el colegio de Raíces, como hace con cualquier otro servicio», afirmó la edil a la vez que aseguró que el equipo de gobierno «garantiza que realizará las correcciones necesarias para su buen funcionamiento».

Rubio fue desgranando las medidas que el gobierno castrillonense ha ido implementando en estos dos años. «Hemos organizado inspecciones sobre el servicio de forma aleatoria, algo que nunca se hizo en gobiernos anteriores, para comprobar el funcionamiento de los comedores», afirmó.

Y añadió que «se ha estado trabajando todo el verano en la mejora del contrato de catering que por fin ha salido a licitación el mes pasado y donde se recogen muchas de las experiencias y sugerencias que los equipos directivos nos han trasladado a lo largo de este tiempo de mandato. Este contrato mejora muchos de los aspectos que están en liza, tales como ratios de cuidador por alumnos, mejora de mobiliario y menaje o la coordinación de la empresa, el Ayuntamiento y los centros mediante una aplicación de móvil», señaló la edil. Y en este sentido también destacó que «hemos contratado los servicios de una consultoría para hacer los pliegos del contrato más especializados y mejorados» junto a la unificación de la gestión administrativa del servicio de comedores y desayunos y la digitalización de los trámites de inscripción.

La concejala de Educación aseguró frente a las críticas del PSOE en los últimos días que «hemos sido el primer gobierno de Castrillón, tras tantos años de gobiernos de izquierdas, que hemos extendido y sufragado este servicio a los meses de junio y septiembre en el Colegio Público de Campiello cuando la Consejería aún no lo cubría».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heroico rescate en Gijón: la Policía Local saca inconsciente a una mujer de su piso incendiado en Ceares
  2. 2 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  3. 3 Toca la Primitiva en Asturias: el sorteo deja casi 50.000 euros en la región
  4. 4 Salud intensifica su guerra contra la gripe: estos son los puntos donde te puedes vacunar sin cita previa en Asturias
  5. 5

    El Ayuntamiento de Gijón comprará La Isla por una cifra millonaria para ampliar el Jardín Botánico Atlántico
  6. 6

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  7. 7 Susto en Gijón al incendiarse la cocina de un restaurante en Fomento
  8. 8 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  9. 9 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  10. 10 El Sporting de Gijón suma y sigue pese a las bajas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La edil de Educación defiende la gestión de los comedores escolares de Castrillón

La edil de Educación defiende la gestión de los comedores escolares de Castrillón