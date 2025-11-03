La edil de Educación defiende la gestión de los comedores escolares de Castrillón Mantiene que se dará solución a las deficiencias en Raíces a la vez que expone las mejoras que introdujo el gobierno popular

R. D. Piedras Blancas Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Castrillón, Rosa Rubio, insistió ayer en las afirmaciones hechas ya en el Pleno sobre las deficiencias en el servicio de comedor del colegio Castillo de Gauzón, de Raíces, a la vez que defendió la gestión en este campo del gobierno popular frente a la de los anteriores. «Nuestro gobierno atenderá como hace siempre las posibles deficiencias del servicio de comedor y catering en el colegio de Raíces, como hace con cualquier otro servicio», afirmó la edil a la vez que aseguró que el equipo de gobierno «garantiza que realizará las correcciones necesarias para su buen funcionamiento».

Rubio fue desgranando las medidas que el gobierno castrillonense ha ido implementando en estos dos años. «Hemos organizado inspecciones sobre el servicio de forma aleatoria, algo que nunca se hizo en gobiernos anteriores, para comprobar el funcionamiento de los comedores», afirmó.

Y añadió que «se ha estado trabajando todo el verano en la mejora del contrato de catering que por fin ha salido a licitación el mes pasado y donde se recogen muchas de las experiencias y sugerencias que los equipos directivos nos han trasladado a lo largo de este tiempo de mandato. Este contrato mejora muchos de los aspectos que están en liza, tales como ratios de cuidador por alumnos, mejora de mobiliario y menaje o la coordinación de la empresa, el Ayuntamiento y los centros mediante una aplicación de móvil», señaló la edil. Y en este sentido también destacó que «hemos contratado los servicios de una consultoría para hacer los pliegos del contrato más especializados y mejorados» junto a la unificación de la gestión administrativa del servicio de comedores y desayunos y la digitalización de los trámites de inscripción.

La concejala de Educación aseguró frente a las críticas del PSOE en los últimos días que «hemos sido el primer gobierno de Castrillón, tras tantos años de gobiernos de izquierdas, que hemos extendido y sufragado este servicio a los meses de junio y septiembre en el Colegio Público de Campiello cuando la Consejería aún no lo cubría».