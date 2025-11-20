El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La Casa de Encuentro acogió a las emprendedoras. ARNALDO GARCÍA

El emprendimiento femenino pone en valor la colectividad en Castrillón

Tres mujeres dieron cuenta de sus proyectos empresariales y colectivos en la primera edición del Encuentro de Emprendedoras

L. L. P.

Piedras Blancas

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Emprender nunca suele ser fácil, pero contar con una red de apoyo siempre ayuda a dar el paso. Así se puso de manifiesto ayer ... en el primer Encuentro de Emprendedoras de Castrillón, realizado en la Casa de Encuentro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asaltan otros tres chalés en Gijón, uno de ellos con una mujer mayor dentro
  2. 2 El Chaflán, de Gijón, reabre con la «esencia de siempre» y cachopos descapotables
  3. 3

    Un quinto sin ascensor bloquea el tratamiento de cáncer de Pablo en Gijón: «Es triste que su salud dependa de un piso»
  4. 4 La prostituta que dejó morir a un joven en Gijón afronta dos años de cárcel
  5. 5 Un camión vuelca de madrugada en una calle de Oviedo y corta cuatro carriles
  6. 6 Almeida se despide: «Me voy con los deberes hechos y la conciencia tranquila»
  7. 7

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral
  8. 8

    Oscar Cortés, una operación a estudio para el Sporting de Gijón
  9. 9 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  10. 10 Cuando las piscinas de la Universidad Laboral eran lugar de encuentro de los gijoneses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El emprendimiento femenino pone en valor la colectividad en Castrillón

El emprendimiento femenino pone en valor la colectividad en Castrillón