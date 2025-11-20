El emprendimiento femenino pone en valor la colectividad en Castrillón

Emprender nunca suele ser fácil, pero contar con una red de apoyo siempre ayuda a dar el paso. Así se puso de manifiesto ayer ... en el primer Encuentro de Emprendedoras de Castrillón, realizado en la Casa de Encuentro.

Organizado por el área municipal de Igualdad, Juventud y Familia, con la colaboración de Panduru Economía Circular, la jornada sirvió para que varias empresarias del concejo dieran a conocer su historia y sus proyectos.

Lisbeth García, por ejemplo, abrió en 2017 Bioruta, una tienda de productos ecológicos en Piedras Blancas tras varios años al frente de una iniciativa artística para concienciar del uso de plásticos. «Sensibilizar no era suficiente, había que generar alternativas», comentaba ayer en la mesa de experiencias. Así creó junto a su familia el negocio.

El encuentro se llevó a cabo en el marco del Día de la Mujer Emprendedora, que se conmemora cada 19 de noviembre

Junto a ella, Patricia Quiles, del centro de Logopedia Quiles, explicó la historia de un centro que lleva 20 años en funcionamiento y cuyo equipo ha ido aumentando hasta llegar a 6 profesionales. «Nació de la necesidad de ofrecer un servicio que no existía en Piedras Blancas», señaló Quiles, quien reconoce que «me gusta trabajar en la colectividad».

Precisamente, esa fue ayer una de las palabras más repetidas durante la sesión. La muestra más clara la pone la iniciativa 'Las Salguerinas' que desde el 2018 y desde Pillarno ha ido abriéndose camino en la creación de personajes navideños femeninos. «Las Salguerinas nacen desde el pensamiento feminista de la asociación de vecinos. Las figuras protagonistas de la Navidad son hombres y cuando aparecen mujeres son 'las ayudantes de'», contó Mónica Menéndez , presidenta de la asociación.

«Nuestra idea para celebrar un día como este era que fuera un encuentro participativo en el que se reunieran iniciativas no solo empresariales sino también colectivas como son Las Salguerinas. Todo lo que tuviera que ver con como las mujeres trabajamos en colectivo», explicaron Elena Fernández y Ana Marcos, de Panduru.

En el encuentro también estuvo presente la concejala de Igualdad, Lourdes López, quien destacó que «en un mes como noviembre donde se conmemora el 25N, emprender es una de las maneras de alejar esa violencia».

Las Aniciadoras cerraron la jornada que contó, además, con la grabación del podcast sobre economía economía 'Las bien pagás'.