El equipo de gobierno de Castrillón se compromete a abonar la ayuda al Orfeón

El gobierno de Castrillón se comprometió ayer a abonar la subvención al Orfeón de Castrillón. Un día antes la entidad musical había mostrado su malestar con los retrasos en el cobro de las ayudas, incluso la de 2024, lo que ponía en duda la celebración de sus jornadas del mes de junio.

«Como no puede ser de otra manera, nos comprometemos a abonar la subvención al Orfeón de Castrillón y la de todas las entidades en el menor tiempo posible una vez liquidado el presupuesto de 2024», afirmó la portavoz del gobierno, Nuria González-Nuevo. Y añadió que lamentan los retrasos y dijo que el equipo de gobierno popular espera que «en el próximo futuro ya se regularice el pago. Pero tenemos que denunciar la situación de irregularidades flagrantes que había con anterioridad a nuestro gobierno en el pago de subvenciones sin plan estratégico que las amparara, con lo cual no se podían siquiera convocar, y no haciendo comprobación y seguimiento del cumplimiento adecuado de las mismas en muchos casos como en las de cooperación, que aún estamos revisando la justificación desde 2021 en la que nos encontramos con un incumplimiento mayoritario de las bases de las mismas».

De esta forma, el gobierno del Partido Popular responsabilizaba ayer de los problemas en el pago a las entidades sociales y culturales del concejo a la gestión del anterior gobierno de coalición.

González-Nuevo afirma que antes «había una situación de irregularidades flagrantes» que el PP ha solucionado

«Todas estas cuestiones que se han ido solucionando con muchas dificultades por nuestro gobierno teniendo que, simultáneamente, sufrir ausencias y cambios en los servicios económicos municipales y una sustitución de un sistema informático municipal que, como tantas cosas, el gobierno anterior nos dejó en precario y al borde del colapso, y que, sin embargo, hoy es un ejemplo de funcionamiento al punto que nos piden asesoramiento de diversas entidades e información y aplicaciones del mismo», explicó la portavoz del gobierno castrillonense.

De forma legal

González-Nuevo defendió la labor del gobierno popular, con la que dijo que se ha conseguido que en el futuro las subvenciones puedan pagarse de forma legal y correcta «y no casi de cualquier manera y con un absoluto descontrol como se hacía en el pasado».

Por otra parte, recordó que el Partido Popular «ha aumentado muchas de las subvenciones, pero quiere transparencia, objetividad y rigor en el control de dinero público que es de todos. Es un trabajo ingrato, y que ha requerido muchas horas, pero se debe hacerse para ser responsable en la labor política y no sólo buscar la foto y el aplauso fácil», concluyó la popular.

