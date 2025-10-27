El 'Escuadrón Zebra' vela por los escolares de Castrillón en su camino hacia el colegio

Las familias de los escolares de Castrillón pueden estar más tranquilas porque desde hoy el 'Escuadrón Zeta' velará por la seguridad en los pasos ... de cebra y las intersecciones que hay en las rutas más transitadas de camino a los colegios del concejo castrillonense.

El Ayuntamiento de Castrillón comienza este lunes el plan de acceso seguro a colegios con esta iniciativa que se desarrollará desde el Taller de Empleo Dinamizando Castrillón con la colaboración de la Policía Local. Desde hoy y hasta el 12 de noviembre, las alumnas del taller se situarán en varios pasos de cebra frecuentados por escolares en su camino a colegios como el Maestro José Luis García Rodríguez 'Campiello' y El Vallín de Piedras Blancas y Manuel Álvarez Iglesias de Salinas y Castillo de Gauzón de Raíces.

En estos puntos de intersección las integrantes de este 'Escuadrón Zeta' vigilarán que todos los escolares cruzan de forma segura en horas punta en las que suele haber más tráfico, pero también aprovecharán para compartir con los alumnos de forma lúdica algunos consejos de seguridad vial que ellos mismos podrán aplicar en su día a día.

Estos puntos de control se colocarán en las horas de entrada a los centros educativos, no así en los horarios de salida

Promover la actividad física

Según explican desde el propio 'Escuadrón Zebra' en su manifiesto, este proyecto nace con distintos objetivos como incentivar que los escolares tengan «mayor autonomía y confianza en ellos mismos», pero también la posibilidad de «compartir el camino como una buena forma de empezar el día y tener actividad física, algo que hace que vayamos con mayor energía. También nos preocupamos por el medio ambiente y reducimos la contaminación provocada por los coches», destacan.

Cabe destacar que estos puntos de control se colocarán en las horas de entrada a los centros educativos, no así en los horarios de salida a mediodía. Las integrantes del 'Escuadrón Zebra' serán reconocibles porque llevarán puesto un chaleco identificativo, además de carteles. Ellas se encargarán además de interactuar con los escolares y explicarlos las normas básicas que tienen que cumplir como peatones, de manera que se puedan aplicar una vez finalice este curiosa iniciativa educativa.