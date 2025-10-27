El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alumnos entrando en el Castillo de Gauzón de Raíces. MARIETA

El 'Escuadrón Zebra' vela por los escolares de Castrillón en su camino hacia el colegio

Las participantes en esta iniciativa desarrollará en un Taller de Empleo junto a la Policía Local, vigilarán en varios pasos de cebra por su seguridad

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:17

Las familias de los escolares de Castrillón pueden estar más tranquilas porque desde hoy el 'Escuadrón Zeta' velará por la seguridad en los pasos ... de cebra y las intersecciones que hay en las rutas más transitadas de camino a los colegios del concejo castrillonense.

