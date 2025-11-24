El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La gasolinera de La Cruz de Illas.

La gasolinera en La Cruz de Illas retoma los trámites ambientales

La empresa sacado a información ambiental el proyecto después de que la tramitación caducara desde la última aprobación

L. L. P.

Cruz de Illas

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

La gasolinera en la Cruz de Illas lleva años tratando de ampliar sus servicios en la zona que sirve como enlace de la A-8. ... En 2023 el proyecto superó la tramitación ambiental, sin embargo ante la falta de inicio de obras el trámite caducó, por lo que ahora la empresa Finca Pividal ha retomado el proyecto, que volverá a someterse a Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada.

