La gasolinera en La Cruz de Illas retoma los trámites ambientales

La gasolinera en la Cruz de Illas lleva años tratando de ampliar sus servicios en la zona que sirve como enlace de la A-8. ... En 2023 el proyecto superó la tramitación ambiental, sin embargo ante la falta de inicio de obras el trámite caducó, por lo que ahora la empresa Finca Pividal ha retomado el proyecto, que volverá a someterse a Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada.

El Principado dio en 2019 luz verde al trámite al considerar que las condiciones eran propicias, ya que la infraestructura se encuentra cercana a la autovía del Cantábrico y en el territorio a construir no se encuentran especies protegidas.

La empresa había presentado ante la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente el pertinente estudio de implantación de la estación para que se procediera a iniciar la evaluación ambiental estratégica simplificada. Una vez fue recibido se sometió a consulta de las administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas con el fin de que pudieran realizar alegaciones si lo estimaban oportuno. Una vez terminado el plazo de 45 días, el Principado determinó que el estudio de implantación de la gasolinera «no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente».

Dados estos antecedentes, todo parece indicar que la tramitación ambiental del proyecto, que no ha sufrido apenas modificaciones, volverá a resolverse favorablemente.

Ampliación de servicios

La empresa planea además crear dos infraestructuras en la zona. Por una lado una nave que constaría de una única planta, con una altura máxima de alero de 4,5 metros para mantener y reparar los vehículos pesados que pasen por la zona y que así lo requieran y para dar una «atención personalizada» al camionero. Por otro, la segunda edificación se basaría en una construcción de dos plantas, con una altura máxima de alero de siete metros que albergaría las nuevas oficinas de la empresa. También se planea habilitar 18 nuevas plazas de aparcamiento para vehículos pesados y ligeros con dos puntos de carga.

La empresa realizó en 2023 un estudio donde mostraba los antecedentes . El Principado, resolvió que el proyecto no debería someterse a una Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria.