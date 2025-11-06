Los gastrónomos de Salinas otorgan tres 'Cucharones' llenos de sabor y tradición marítima

La cofradía Buena Mesa de la Mar de Salinas homenajeó este jueves a tres chefs de altura con sus 'Cucharones del Buen Guiso', un ... galardón que sirvió no solo para poner en valor la cocina marinera, sino para reivindicar los platos de antes, «los de las abuelas».

De ello se encargó Elio Fernández, chef al frente del restaurante Ferpel Gastronómico de Ortigueira. «Ser profeta en tu tierra es siempre bienvenido y hacen una labor impresionante reconociendo a la gente que cocina como cocinaban nuestras abuelas. Cualquier premio es bienvenido y es muy emocionante», destacó Fernández, quien fue el primero en dejar su impronta en el libro de honor de la cofradía.

El chef lleva años apostando por la cocina tradicional y lenta, algo que en los últimos tiempos se ha ido perdiendo con el auge de plataformas de comida a domicilio y cocina rápida. «Cuando éramos niños las abuelas siempre tenían el delantal y estaban en la cocina y usaban tanto amor para cocinar y lo hacían sin prisa», explicó. Ese amor es el que también ponen él y su equipo en cada servicio y cada plato con el fin de transmitir una filosofía clara: «Necesitamos pasar más tiempo en las cocinas, porque eso también es relajarse».

El segundo premiado en firmar el libro de honor fue Toño Pérez, del restaurante El Atrio de Cáceres para quienes «el mar es parte esencial de todos nuestros proyectos». A pesar de que las playas más cercanas se encuentren a más de 400 kilómetros, Pérez aseguró tener una estrecha relación con la cocina marinera. «Todos los chefs de este país dicen que los mejores mar y montaña se comen en Atrio. Siempre me ha gustado y la verdad que se complementa muy bien jugar con lo que es el ibérico y los elementos del mar», explicó.

El chef aseguro sentirse «muy feliz» por el reconocimiento de un premio que supone «esa palmadita» que pone en valor su trayectoria desde hace 40 años al frente del local. «Estamos en un momento absolutamente extraordinario de la vida y nos toca devolver a la sociedad lo que nos ha dado», aseguró.

María Luisa Fernández, 'Mayuyi', fue la encargada de recoger el premio en la categoría internacional en nombre de su sobrino Sandro Silva, chef del restaurante Amazónico.

«Sandro lleva Asturias en el corazón», destacó Mayuyi, quien puso en valor el trabajo de su sobrino, que junto a su mujer, Marta Seco, ha abierto restaurantes es Dubai, Mónaco, Madrid y Miami, entre otros destinos. «Tenemos el proyecto de Metropoli, que es el edificio más emblemático de Madrid y la joya de nuestra corona. Son un matrimonio que se solapa muy bien», señaló.