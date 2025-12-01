El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los galardonados con el diploma de reconocimiento a su labor en defensa de la cultura asturiana. LVA
L'Alborecer entrega su Gaita de Oro a Lisardo Lombardía y la Flor del Agua a Esther García

Lombardía fue reconocido por «por su firme compromiso con la promoción de la música folk y tradicional asturiana dentro y fuera de nuestra región»

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:09

La Asociación Cultural L'Alborecer Banda de Gaites de Castrillón entregó este fin de semana sus galardones anuales en un acto que tuvo lugar en la iglesia parroquial de Piedras Blancas. Lisardo Lombardía fue galardonado con la Gaita de Oro, entre otros motivos, «por su firme compromiso con la promoción de la música folk y tradicional asturiana dentro y fuera de nuestra región como productor musical, fundador del sello Fonoastur y presidente del Festival Intercéltico de Lorient hasta el año 2021».

En el acto, en el que estuvieron presentes el alcalde de Castrillón y la edil de Festejos, la escritora María Esther García recibió la Flor del Agua por su colaboración desinteresada con la asociación a lo largo de los últimos veinte años. Además, en esta edición, y de forma excepcional, la Asociación Cultural L'Alborecer entregó una segunda Flor del Agua. La recibió Ernesto García en reconocimiento a sus años como presidente de la entidad. La banda de gaitas se encargó de cerrar el acto con el 'Asturias patria querida', después de interpretar varias piezas más.

