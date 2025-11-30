La oferta inmobiliaria crece en la costa con nuevas promociones en Soto y Salinas En La Arena el proyecto Atlantis prevé aumentar el parque de vivienda para 2027 mientras que en Salinas se proyectan 24 pisos de lujo

Lucía López Pérez Castrillón Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

Los municipios costeros están de moda, especialmente para quienes habitualmente viven en el interior o en las grandes ciudades, lo que ha hecho que la construcción de pisos en estas zonas aumenten.

Uno de esos municipios es Soto del Barco, con San Juan de La Arena en el punto de mira de turistas y familias que, sobre todo en verano, buscan pasar sus días cerca de la playa. Esta necesidad ha llevado a que se proyecte una nueva promoción de pisos en la calle Los Viñales.

Bajo el nombre Atlantis, el proyecto concibe la construcción de dos edificios de 48 apartamentos cuyos precios van desde los 177.000 euros hasta los 250.000. La construcción se llevará a cabo en dos fases consecutivas siendo la fecha de entrega de la fase 1 en el verano de 2027.

«Cada apartamento ha sido diseñado con atención al detalle, materiales de primera calidad y amplios ventanales que inundan los espacios de luz, creando un ambiente cálido y acogedor durante todo el año. Todo ello sin renunciar a la tranquilidad de un pueblo marinero con encanto, donde la naturaleza y la calidad de vida son protagonistas», refleja la descripción de los apartamentos que buscan ampliar el parque de vivienda en una localidad que durante los meses de verano se llena de nuevos residentes y que quiere aprovechar con su cercanía al Aeropuerto de Asturias.

No es el único. Salinas cuenta con una situación parecida, siendo el verano la época fuerte de la localidad, que recibe a turistas y deportistas desde junio a septiembre para disfrutar de la playa y el mar.

Ante la necesidad de ampliar la oferta de vivienda avenida del Campón se ha convertido en el sitio idóneo para algunos promotores para llevar a cabo sus proyectos. Así será de la mano del edificio 'Mare deluxe' que proyecta la construcción de 24 viviendas «de lujo» que oscilan entre uno y dos dormitorios.

El grupo Horizonte Patrimonial se ha hecho con el terreno y el proyecto que, desde hace tiempo, lleva anunciado en la zona. La empresa, dirigida por Diego Baeza, está tratando de trasladar la licencia de la antigua promotora para llevar a cabo el proyecto que busca levantar un edificio de viviendas similar a los que ya existen junto a la parcela.

Vivienda pública

Al hablar de vivienda, no obstante, tampoco debe dejarse atrás la necesidad de crear vivienda pública y en Soto del Barco lo saben bien. Es por ello que desde abril se trabaja en la construcción de 12 viviendas de alquiler destinadas a jóvenes, familias y mayores que se edificarán junto a la residencia de mayores San Telmo. Las viviendas se enmarcan dentro del proyecto de la consejería de Ordenación Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos y el edificio contará con todas las garantías de accesibilidad y eficiencia energética. Serán viviendas de alquiler asequible y tanto desde la Consejería como desde el Ayuntamiento se espera que ayuden a asentar población en la zona.