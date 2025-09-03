El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mateo Rodríguez atiende a las personas que se acercan a la Oficina de la Cultura Asturiana. ARNALDO GARCÍA

La Oficina de la Cultura Asturiana arranca un nuevo curso en Castrillón

El servicio estará en funcionamiento de 8 a 12 horas de lunes a viernes para todo el público

L. L. P.

PIEDRAS BLANCAS.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:30

La Oficina Asturiana ya está en funcionamiento en Castrillón. El servicio de normalización llingüística que desde años se venía prestando en el concejo ... se amplía este año a una oficina que abarca desde asesoramiento lingüístico a empresas y particulares hasta talleres y presentaciones culturales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

