La Oficina de la Cultura Asturiana arranca un nuevo curso en Castrillón

La Oficina Asturiana ya está en funcionamiento en Castrillón. El servicio de normalización llingüística que desde años se venía prestando en el concejo ... se amplía este año a una oficina que abarca desde asesoramiento lingüístico a empresas y particulares hasta talleres y presentaciones culturales.

Mateo Rodríguez, quien lleva cuatro años al frente del servicio en Castrillón, es el encargado de recibir a las personas que se acerquen a la antigua Oficina de Consumo, ubicada junto a la biblioteca municipal. «Es un servicio abierto a toda la ciudadanía», señala Rodríguez, que durante estos meses se pondrá en contacto con asociaciones de vecinos para llevar a cabo actividades de inmersión en la cultura asturiana.

La oficina, coordinada por la Federación Asturiana de Concejos impartirá además cursos de asturiano y varios talleres, entre ellos uno de 'lettering', además de juegos tradicionales.

El objetivo del Ayuntamiento es conservar el patrimonio asturiano que existe en Castrillón a la par que dar asesoramiento a los vecinos y las empresas que quieran conocer más sobre la cultura asturiana y la lengua.

La oficina abrirá de 8 a 12 horas de lunes a viernes hasta el 31 de diciembre. El servicio cuenta con una subvención de 22.400 euros procedente del Principado de Asturias. Las personas interesadas también pueden solicitar información a través del teléfono 684688973.