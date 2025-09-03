La Oficina de la Cultura Asturiana arranca un nuevo curso en Castrillón
El servicio estará en funcionamiento de 8 a 12 horas de lunes a viernes para todo el público
L. L. P.
PIEDRAS BLANCAS.
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:30
La Oficina Asturiana ya está en funcionamiento en Castrillón. El servicio de normalización llingüística que desde años se venía prestando en el concejo ... se amplía este año a una oficina que abarca desde asesoramiento lingüístico a empresas y particulares hasta talleres y presentaciones culturales.
Mateo Rodríguez, quien lleva cuatro años al frente del servicio en Castrillón, es el encargado de recibir a las personas que se acerquen a la antigua Oficina de Consumo, ubicada junto a la biblioteca municipal. «Es un servicio abierto a toda la ciudadanía», señala Rodríguez, que durante estos meses se pondrá en contacto con asociaciones de vecinos para llevar a cabo actividades de inmersión en la cultura asturiana.
La oficina, coordinada por la Federación Asturiana de Concejos impartirá además cursos de asturiano y varios talleres, entre ellos uno de 'lettering', además de juegos tradicionales.
El objetivo del Ayuntamiento es conservar el patrimonio asturiano que existe en Castrillón a la par que dar asesoramiento a los vecinos y las empresas que quieran conocer más sobre la cultura asturiana y la lengua.
La oficina abrirá de 8 a 12 horas de lunes a viernes hasta el 31 de diciembre. El servicio cuenta con una subvención de 22.400 euros procedente del Principado de Asturias. Las personas interesadas también pueden solicitar información a través del teléfono 684688973.
