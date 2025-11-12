El parking junto al aeropuerto de Asturias, a la espera de la legalización de las obras en la parcela El BOPA publica de la compra por los propietarios del 10% del aprovechamiento que corresponde al Ayuntamiento

Lucía López Pérez Castrillón Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:47

El futuro de la empresa de alquiler de vehículos y aparcamiento en el entorno del Aeropuerto de Asturias comienza a despejarse.

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publicó ayer el convenio urbanístico para la adquisición por los propietarios del 10 % del aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento de Castrillón, lo que supone un paso más en el cierre de las tramitaciones para la puesta en marcha de la actividad.

En la parcela, cercana al aeropuerto y que anteriormente ocupaba un antiguo aserradero, se encuentran dos naves que ya cuentan con las licencias de actividad. En, al menos, una de ellas ya existe actividad y en lo que respecta a la parte del futuro aparcamiento faltaría la legalización de las obras que el promotor llevó a cabo. Esta tramitación debe aprobarse en Junta de Gobierno Local, algo que podría darse próximamente.

El acuerdo fue aprobado en 2023 por el Ayuntamiento y en él se estipula que el municipio recibirá mediante este terreno 10.933 euros. En la sesión de mayo de 2024, el Ayuntamiento aprobó definitivamente en pleno el convenio urbanístico, que posteriormente en julio fue publicado en el BOPA.

No obstante, un error en la certificación catastral de las fincas hizo que fuera necesaria una corrección del documento, que no se publicó correctamente en el BOPA.

La demora en la corrección de errores desencadenó una crisis interna en el gobierno de Castrillón que terminó con el cese de competencias del concejal de Urbanismo por parte del alcalde y una denuncia del primero que acabó siendo archivada. En mayo de este año, finalmente el Ayuntamiento acordó en pleno rectificar el error material.

Una vez resuelta la corrección de los errores, el 1 de agosto se procedió a la firma del convenio entre el Ayuntamiento y la empresa Suárez Ibáñez S.L., promotora de un proyecto que comenzó a gestar hace ocho años. Los promotores siguen esperando poder poner en marcha un negocio que aliviaría los problemas de aparcamiento en la zona.