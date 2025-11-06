La Policía Local de Castrillón incorpora dos nuevos desfibriladores

LUCÍA LÓPEZ PÉREZ PIEDRAS BLANCAS. Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Mantener y velar por la seguridad de los vecinos de Castrillón es un trabajo que no sólo se da a pie de calle, sino también en las dependencias y vehículos de la Policía Local que desde ayer cuenta con dos nuevos desfibriladores.

La empresa Almas Industries ha sido la encargada de ceder estos dos equipos con el fin de renovar los que ya se encontraban en la comisaría castrillonense y que ya se habían quedado obsoletos. La compañía entrega estos equipos de forma gratuita dentro de su plan de responsabilidad social ‘Proyecto+Vida’, desde el que mantienen un compromiso con la salud cardiovascular. Además de a eventos deportivos, hasta la fecha han realizado cesiones similares en los ayuntamientos de Llanes o Ribera de Arriba, así como en el Santuario de Covadonga.

Los dispositivos, según explican desde la empresa, permiten actuar tanto en adultos como en niños con tan sólo pulsar un botón. Los equipos serán utilizados por la Policía Local, que hasta ahora trabajaba con tres desfibriladores. Dos de ellos estarán en vehículos, mientras que el tercero estará disponible en las dependencias policiales.

Además, los equipamientos deportivos disponen de otros cinco, dos de ellos fueron cedidos por Asturiana de Zinc. El Servicio de Salvamento cuenta con siete en las distintas playas durante la temporada estival.