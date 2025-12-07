El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El alcalde Eloy Alonso. P. NOSTI

El PP de Castrillón plantea enmendar los presupuestos regionales de 2026

Los populares consideran que los municipios en los que gobiernan «son en general los peor tratados» y piden más inversión para el municipio

L. L. P.

PIEDRAS BLANCAS.

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

El Partido Popular de Castrillón estudiará presentar enmiendas a los presupuestos regionales que destinan al concejo un total de 667.698 euros, de los cuales solamente 5.000 se invierten en el centro de salud de Piedras Blancas.

El PP castrillonense califica los presupuestos como «sectarios, injustos y absolutamente insuficientes» y consideran que PSOE e IU «deberían pedir perdón a los castrillonenses por los nefastos presupuestos». Los populares señalan que los municipios gobernados por su partido «son en general los peor tratados en este presupuesto, y Castrillón lo es en grado máximo», una situación que achacan a que «seguramente es el primer concejo que la izquierda quiere recuperar en las próximas elecciones municipales» y el segundo con más población, después de Oviedo, gobernado por el partido.

«En ese sentido el bloqueo inversor a nuestro concejo es objetivo y no admite ninguna duda, y no será porque el gobierno municipal no haya intentado que se contemplaran varias partidas significativas para el centro de salud y para la mejora de la carretera de La Plata y la senda peatonal, que llevan diez años pendientes, así como para las obras de mejora en los Colegios Públicos Campiello y Salinas, entre otros», dicen desde el PP, que ha reclamado estos proyectos en la Junta General del Principado. Para este último Educación ha destinado 75.397 euros para la escuelina de 0 a 3 años en el Manuel Álvarez Iglesias.

«El bloqueo a nuestro concejo es objetivo y no admite ninguna duda» aseguran desde el PP ante las cuentas de Asturias

«Estudiaremos enmendar los presupuestos para que incluyan partidas para estos proyectos, pero suponemos que el bloqueo de la izquierda no permitirá que se aprueben», afirman, y piden tanto al PSOE como a IU que «no traten de engañar a los castrillonenses y admitan su participación en este menosprecio y bloqueo impresentable a nuestro concejo».

