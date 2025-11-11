El PP de Castrillón se une a las reclamaciones vecinales para pedir al Principado la senda de La Plata La diputada Sandra Camino advierte del peligro para conductores y viandantes de un tramo que se ha convertido en «una auténtica trampa»

Lucía López Pérez Castrillón Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

«¿Como puede ser que el Camino de Santiago, una de las vías históricas de peregrinación más importantes de Europa y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se convierta en un peligro para los peregrinos y los vecinos a su paso por el concejo de Castrillón?».

Es la pregunta que desde hace años vienen planteándose las asociaciones jacobeas y la asociación de vecinos de La Plata-Ferralgo y que ayer también se hacía la diputada regional del PP, Sandra Camino, en una visita a la zona para reclamar la senda de La Plata.

La zona se encuentra conectada únicamente por la carretera AS-320 y supone un punto negro tanto para conductores como para peregrinos al carecer de arcén ni acera y ante las malas condiciones en las que se encuentra el pavimento. Muestra de ello son los continuos accidentes que se registran en este vial regional, habiéndose producido el último hace apenas dos semanas.

Desde el Ayuntamiento se está llevando a cabo una actualización del proyecto aprobado en 2017 por el Principado

«Hablamos de un tramo de apenas 900 metros , sin acera ni arcén , que se ha convertido en una auténtica trampa para conductores y viandantes», señaló Camino, quien estuvo acompañada por las concejalas Nuria González-Nuevo y Marián Carbajal; la presidenta de la Asociación de Vecinos de La Plata- Ferralgo, Montse Rodríguez; y el presidente de la Asociación Jacobea Castrillón Para Todos, José Ramón López.

Desde el Ayuntamiento, González-Nuevo recordó que la reivindicación de la senda «no es un antojo, es un tema de seguridad» y afeó «el abandono del gobierno regional». Recordó así mismo proyectos previos como la aprobación en 2015 de una PNL en la Junta por unanimidad o el proyecto realizado en 2017 por la consejería. «Desde el Ayuntamiento estamos llevando a cabo una actualización de ese proyecto para que se incluya en los presupuestos de 2026», señaló la edil, quien destacó que «los últimos accidentes demuestran que no son un hecho aislado, sino la consecuencia de años de abandono».