El PP culpa a IU de los problemas del Valey y los retrasos de las obras

El Partido Popular de Castrillón se ha manifestado a través de un comunicado para defenderse de las criticas de Izquierda Unida por las obras de ... reparación de la techumbre del Valey y de sus sistemas de climatización, así como por su cierre debido a los desperfectos causados por una inundación sufrida durante la realización de las mismas.

Los populares lanzan el balón al tejado de IU y señalan que «la primera y gran negligencia ha sido la de los gobiernos de IU que no fueron capaces de reparar y exigir responsabilidades a la empresa constructora cuando se empezaron a producir filtraciones al poco de su inauguración tras la construcción durante esos gobiernos de la izquierda».

Los populares señalan que se realizaron algunas obras parciales durante esos mandatos, pero que las mismas no resolvieron los problemas. «El gobierno del PP heredó está situación así como la adjudicación de las obras realizada por el tripartito de izquierdas pero sin haber comenzado las mismas», señalan.

Justificación en los retrasos

Así, desde el gobierno del PP justifican que el retraso de las últimas obras, que debían comenzar en el invierno del 2023 y no se ejecutaron hasta el verano del 2024, se motivó «precisamente para minimizar los riesgos de filtraciones por el mal tiempo invernal durante la realización de las obras, cuestión que no fue suficiente y se produjo una gran inundación en plena realización de las obras en el techo y el sistema de refrigeración y otras actuaciones».

En este sentido desde el gobierno local aseguran que han existido varias reuniones con la empresa y se ha exigido la ejecución completa de la obra y la reparación de todos los múltiples daños producidos sobre todo en el auditorio y los sistemas electrónicos. «Este proceso se complica por la exigencia y la participación de los seguros», matizan los populares.