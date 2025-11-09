El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El PP culpa a IU de los problemas del Valey y los retrasos de las obras

«El gobierno heredó está situación así como la adjudicación de las obras realizada por el tripartito de izquierdas, pero sin comenzarla»

R. D.

AVILÉS.

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Partido Popular de Castrillón se ha manifestado a través de un comunicado para defenderse de las criticas de Izquierda Unida por las obras de ... reparación de la techumbre del Valey y de sus sistemas de climatización, así como por su cierre debido a los desperfectos causados por una inundación sufrida durante la realización de las mismas.

