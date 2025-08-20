PP y Vox acuerdan un presupuesto de 32 millones de euros para Castrillón

El Partido Popular y Vox han llegado finalmente a un acuerdo para aprobar un presupuesto de 32 millones de euros para Castrillón, que será ... votado en el Pleno municipal que se celebrará el próximo lunes 25 de agosto. El propio presupuesto del Ayuntamiento asciende a 31 millones, mientras que los patronatos de Deportes y Cultura se reparten 846.905,25 y 923.689,88 euros respectivamente.

Desde el quipo de gobierno del Partido Popular han celebrado el acuerdo alcanzado con Vox 'in extremis' a pesar de los desencuentros entre ambas formaciones este mandato. «Lo fundamental es que se dota de personal al área de urbanismo, donde desde hace una década se amontonan las licencias y donde con esta medida entre otras se quiere dar agilidad. Se refuerza también el área de secretaria en contratación e informática para seguir con el importante proceso de modernización donde se ha pasado de un Ayuntamiento en el pleistoceno a uno que se ha convertido en referente y donde queremos continuar con las ambiciosas acciones encaminadas a la modernización y calidad en el servicio a los ciudadanos», informaron los populares sobre las principales partidas que se refuerzan en el presupuesto.

Asimismo, desde el gobierno adelantan que actualmente «se está negociando con Vox el presupuesto de 2026 y las ordenanzas fiscales con todas las medidas que compartimos, la moderación fiscal y las inversiones que redunden en mejora de la calidad de vida de todos los vecinos de Castrillón».

Entre las principales inversiones contenidas en este presupuesto, muchas de ellas incorporadas en la modificación presupuestaria aprobada, destacan por ejemplo la expropiación de los terrenos para el depósito de aguas en Tebollas, la rehabilitación de la calle Campo Amor en Salinas para darle mayor accesibilidad, la eficiencia energética y el cambio de luminarias en toda la zona de la de La Vegona o la pavimentación de la N-632, sobre todo su paso por Raíces.

Se incluyen asimismo otras inversiones destacadas como las obras de la cubierta del campo de Ferrota o mejoras relacionadas con los centros escolares, por ejemplo la creación de una acera para llegar al colegio Campiello. También se incluye el concurso de ideas para hacer un proyecto de reurbanización en el entorno de la iglesia de Salinas.

Desde el gobierno local también se han referido a las críticas de los grupos de la oposición por la modificación de la fecha del Pleno de este mes. «La fecha del pleno se adelanta puesto que la izquierda sigue intentando por todos los medios bloquear la gestión municipal, en este caso IU presenta el último día de plazo alegaciones que hay que resolver en el Pleno contra las modificaciones presupuestarias, las cuales saben que son esenciales para licitar contratos urgentes y absolutamente necesarios como es el de comedores y desayunos, hacer frente a los pagos del contrato de limpieza o las subvenciones nominativas que tanto clamaron por ellas y en realidad no hacen otra cosa que tratar de frenarlas», critican desde el PP.

Asistencia jurídica

Por otra parte el Ayuntamiento de Castrillón ha sacado a licitación el contrato de asistencia jurídica, que comenzaría el 12 de septiembre y se extenderá hasta el 11 de septiembre de 2027. Se ha establecido un presupuesto base de licitación de 78.625 euros. Las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el 4 de septiembre. Para la adjudicación del nuevo contrato, la oferta económica supondrá un 20% de la valoración. Se tendrán en cuenta la memoria (40%), la experiencia en contratos con alguna de las entidades que integran la administración local (20%), experiencia en el ejercicio de la abogacía para administraciones locales (10%) y la experiencia de letrado adscrito al contrato por encima de lo exigido en el requisito de solvencia técnica o profesional (10%).