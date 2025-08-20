El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Pleno de Castrillón aprobará el próximo lunes, 25 de agosto, el presupuesto para lo que resta de ejercicio. Pablo Nosti

PP y Vox acuerdan un presupuesto de 32 millones de euros para Castrillón

Las dos formaciones anticipan que ya se está negociando el presupuesto de 2026 y las ordenanzas fiscales con todas las medidas que comparten

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:30

El Partido Popular y Vox han llegado finalmente a un acuerdo para aprobar un presupuesto de 32 millones de euros para Castrillón, que será ... votado en el Pleno municipal que se celebrará el próximo lunes 25 de agosto. El propio presupuesto del Ayuntamiento asciende a 31 millones, mientras que los patronatos de Deportes y Cultura se reparten 846.905,25 y 923.689,88 euros respectivamente.

