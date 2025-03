PP y Vox se oponen a declarar zonas tensionadas en Castrillón

R. D. PIEDRAS BLANCAS. Sábado, 29 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

La vivienda se ha convertido en los últimos tiempos en un tema de debate en la mayoría de municipios y Castrillón no es una excepción. De hecho ese fue el tema en torno al cuál giró la mayor parte del debate en el Pleno municipal que se celebró ayer y en el que el PSOE buscó el apoyo del resto de grupos para aprobar una moción en la que iba incluida la propuesta de declarar seis zonas como tensionadas en el concejo.

Era previsible que la moción no iba a contar con el apoyo de la mayoría del Pleno y no hubo sorpresas. Tanto el Partido Popular como Vox se opusieron a la propuesta de los socialistas por no compartir los planteamientos que estos quieren llevar a cabo para regular el mercado de la vivienda en Castrillón.

Así, el PP criticó que la moción de los socialistas «esté orientada de forma clara a que en Castrillón haya una declaración de zonas tensionadas para limitar los precios del alquiler, ese es básicamente el objetivo y nosotros discrepamos de esta moción en prácticamente todos los aspectos».

En primer lugar, el gobierno manifestó no está de acuerdo con la exposición de motivos del PSOE. «En cuanto a la accesibilidad a la vivienda, el PP está más por el aumento de la oferta que por la limitación del precio de alquiler. Dar seguridad jurídica a los arrendatarios es otra de las actuaciones a considerar ya que la inseguridad limita aún más la oferta de viviendas en alquiler. De todas formas estamos abiertos a estudiar diversas formulas que se puedan plantear», defendió el gobierno en el Pleno municipal.

Los populares recordar que en Castrillón existe en proyecto la construcción de al menos tres edificios en Raíces «que no es una zona tensionada y eso es un paso positivo». Para el PP la zona más tensionada es Salinas «y se produce en una localidad sin suelo residencial y con alto poder adquisitivo, por lo que una limitación de precios no parece que vaya a ser efectiva, y es una localidad turística con pocas plazas hoteleras, por lo que la limitación de viviendas turísticas también puede ser inoperativa».

Por otra parte, el PP puso sobre la mesa la ampliación de la oferta que está en desarrollo urbanístico el área del Villar y Vallin en Piedras Blancas como mayor área de desarrollo residencial del concejo. «Se puede además valorar por otra parte la cesión de suelo público para la construcción de viviendas de protección por el Principado, preferentemente en alquiler para favorecer la rotación», añadieron.