El Principado retomará el saneamiento de Quiloño y Pillarno antes de que finalice el año Decepción del gobierno local ante la negativa del Principado a abordar más obras en el concejo en los dos próximos años

El gobierno trasladó a la Dirección General de Obras su preocupación por la explanada de Arnao.

Lucía López Pérez Castrillón Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

El Principado no llevará a cabo nuevas inversiones en la red de agua de Castrillón en los próximos dos años. Así lo trasladó ayer la directora general del Agua, Vanesa Mateo, al Ayuntamiento, en una reunión que contó con la presencia del alcalde, Eloy Alonso; el concejal de Urbanismo, Ignacio Menéndez, y el edil de Obras, Marco Fernández.

Desde el Ayuntamiento solicitaron al Principado que estudie la colaboración en la redacción de proyectos para las zonas de Castrillón que aún no tienen un saneamiento planificado. Para ello, y a petición del Principado, se remitirá desde la administración local un oficio en el que se detallará cuáles son estos núcleos de población.

Ignacio Menéndez, edil de Urbanismo, mostró al final de la reunión la «decepción» del gobierno local ante la falta de previsión de ejecución en esta legislatura de nuevos saneamientos. «Son obras fundamentales para dar solución a todos los pueblos del concejo», reconoce el concejal.

El Ayuntamiento presentará a la Dirección General de Agua un listado de las localidades sin saneamiento

En el encuentro se abordó el proyecto de renovación de la red de saneamiento de Quiloño y Pillarno, paralizado desde hace meses por un modificado del proyecto inicial. La dirección general informó de que esta modificación ha entrado en la última fase de tramitación y se espera retomar las obras antes de fin de año, lo que dejaría unos seis meses de ejecución por delante.

El Ayuntamiento trasladó además la preocupación sobre la actuación en la explanada de Arnao, debido al aumento de las grietas esta primavera. La Dirección General del Agua se encuentra actualmente a la espera de la intervención por parte de Asturiana de Zinc en sus tuberías para inspeccionar todas las que pasan por el subsuelo de Arnao. Una vez que se lleve a cabo esta inspección, se dará aviso al gobierno autonómico para que pueda comprobar el estado de las suyas e intervenir si fuera necesario.

Respecto a la obra en el colector de Salinas, el Ayuntamiento de Castrillón está a la espera de recibir la documentación técnica. La dirección general inspeccionará el estado del colector hasta Santa María del Mar con el objetivo de comprobar la procedencia de pluviales que no deberían acabar en dicho colector.