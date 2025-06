El PSOE de Castrillón reprocha al gobierno local la falta de diálogo con la oposición

El PSOE de Castrillón ha reprochado al gobierno local del Partido Popular la falta de diálogo y de información con la oposición. Lo ha ... hecho en un comunicado en el que recuerdan los socialistas que «seguimos a la espera de que el PP nos de respuesta a las dudas que expresamos respecto a la modificación presupuestaria que pretendían plantear, y también continuamos pendientes de que se decidan a escuchar a la oposición y nos sentemos para acordar soluciones a las necesidades de vecinas y vecinos de Castrillón», les afean los socialistas.

«En el PSOE seguimos a la espera de respuesta y mantenemos nuestra actitud de diálogo, mientras tanto la alcaldesa en funciones, Nuria González-Nuevo, prefiere continuar con la línea habitual de culpar a la oposición de sus incapacidades como gobierno», señala Iván López, portavoz municipal del PSOE.

Asimismo, los socialistas advierten que «no vamos a tolerar que se tergiverse la realidad y que se utilice como arma arrojadiza a las asociaciones, tal como hace la alcaldesa en funciones». Ponen de ejemplo en el PSOE los comedores escolares «que nada tienen que ver con las modificaciones. Con lo que sí tienen que ver es con el nuevo contrato, que debe entrar en vigor en septiembre y que el PP ni siquiera tiene licitado ahora mismo. Mezclar todo e intentar desviar culpas a la oposición, no lo vamos a tolerar. Como tampoco vamos callarnos cuando el PP intenta utilizar a las asociaciones políticamente», insiste con contundencia el portavoz socialista.

En esta línea insisten en que «desde el pasado martes seguimos esperando respuesta. Dos no dialogan si uno no quiere y está claro que el PP prefiere la agitación a la negociación. Ese no es el camino y ahí no nos van a encontrar porque quien pierde, siguiendo por esa línea que lleva el Partido Popular, es Castrillón».