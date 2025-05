El PSOE critica la falta de diálogo del gobierno de Castrillón con la oposición

R. D. PIEDRAS BLANCAS. Domingo, 1 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

«El PP continúa actuando como si gozara de mayoría en la Corporación y no cuenta con la oposición más que para exigirle un cheque en blanco, sin diálogo y sin propuestas para un acuerdo», criticó ayer el portavoz municipal del PSOE, Iván López, sobre la ausencia de diálogo con la oposición sobre el debate del proyecto de presupuestos y de la propuesta de modificación presupuestaria que los populares van a llevar a un Pleno el próximo día 9 de junio.

Lamenta el socialista el «perjuicio que esta actitud del PP está causando en la ciudadanía» e insiste en que «hace falta diálogo, hace falta voluntad de entendimiento y, sobre todo, hace falta menos soberbia y más humildad política por parte del PP para sentarse a negociar las medidas que beneficien a Castrillón». Porque, en su opinión, en el debate del proyecto de presupuestos «ya quedó bien claro que el PP no tiene un proyecto para Castrillón y que no está dispuesto a escuchar a quién sí lo tiene. El PSOE planteó fijar un calendario de reuniones y pidió información previa para adaptar nuestras propuestas al escenario presupuestario al que el incumplimiento de la regla de gasto en 2024 nos aboca. El PP se negó a ello y sólo respondió después de semanas que ya no quedaba tiempo».

Sospechan los socialistas que la nueva propuesta de modificación del presupuesto que el PP va a llevar al Pleno va a suceder lo mismo. En todo caso, consideran que el hecho de que la propuesta de modificación del presupuesto se presente a los pocos minutos de finalizar el Pleno en el que se rechazaron las cuentas para este año demuestra que «el PP no tenía ningún interés en que el presupuesto saliese adelante, y presentan esta modificación reincidiendo en el error de los presupuestos: sin contar con nadie, sin información de ningún tipo, sin explicaciones, exigiendo de nuevo un cheque en blanco. Ese no es el camino».

Propuestas

Iván López insistió en que «estamos abiertos al diálogo como siempre lo estuvimos, tenemos propuestas como quedó claro en el Pleno y como venimos reseñando en las comisiones e iniciativas municipales que estamos desarrollando». Y concluyó que «la forma de actuar del PP es un órdago a la ciudadanía que no vamos a consentir. Si el PP quiere, nos va tener del lado de las mejoras para la ciudadanía, pero negociando una por una cada una de las modificaciones presupuestarias que quiera llevar a efecto, no aceptando sin debate previo lo que el Partido Popular decida»,