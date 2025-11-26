Amplio dispositivo para rescatar a un hombre en la zona de La Peñona en Salinas
Los Bomberos a bordo del helicóptero rescataron al afectado en una zona escarpada donde habría sufrido una caída
Castrillón
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:19
Amplio dispositivo de búsqueda en Salinas en la mañana de este miércoles para dar con el paradero de un hombre que se habría caído a una zona escarpada en el entorno de La Peñona.
Desde primera hora un helicóptero de Bomberos, además de la Guardia Civil y la Policía Local, establecieron la base de mando en el Museo de Anclas para dar con el afectado, que se encontraba en una zona rocosa.
«No se si estaría pescando pero al parecer se cayó», explica un vecino, asombrado por el amplio dispositivo, que finalmente ha podido rescatarlo. Fue atendido en el lugar por los servicios sanitarios y posteriormente trasladado al hospital.