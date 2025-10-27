Las rutas a los colegios de Castrillón ya son más seguras gracias al 'Escuadrón Zebra' 'Dinamizando Castrillón' informó a las familias en el primer día de la actividad, que busca que los más pequeños «ganen autonomía»

Los colegios de Castrillón tienen nuevas superheroínas o, al menos, eso hace pensar su nombre. Aunque no pueden volar ni tienen súper poderes, su labor es mucho más importante y necesaria, pues ayudan a los niños y niñas que van solos al colegio a llegar a los centros de manera segura.

Se hacen llamar el 'Escuadrón Zebra' y, divididas en grupos, las alumnas del taller de empleo 'Dinamizando Castrillón' se colocan en algunos pasos de peatones en la ruta a los colegios José Luis García Rodríguez 'Campiello' y Vallín, en Piedras Blancas; Manuel Álvarez Iglesias de Salinas y Castillo de Gauzón en Raíces para dar información a las familias y vigilar que los menores crucen de forma segura.

Ayer fue el primer día de esta tarea que desarrollarán en colaboración con los agentes tutores de la Policía Local hasta diciembre. Ataviadas con chalecos reflectantes en cuya espalda puede leerse el nombre del proyecto, se encargaron de repartir folletos informativos entre las familias para animar a los más pequeños a acudir solos a los centros con seguridad, algo que ayuda además a que ganen independencia desde edades tempranas.

«La propuesta como actividad está muy bien porque ayuda a los que los chicos consigan autonomía», explica Jenhifer Vega, una de las integrantes del taller de empleo. Junto a ella Carla González, María Isabel Lorenzo y Vanessa Sánchez los grupos de este escuadrón que «creemos que será bien aceptado».

Las familias que ayer se encontraban con ellas en su ruta al Vallín se interesaron por una propuesta que creen positiva para que los más pequeños empiecen a ser autónomos y se muevan. « Si ella quiere yo encantada», señala una madre al recibir el folleto en el que se detalla la actividad y algunos de sus beneficios.

«Compartir el camino es una buena de forma de empezar el día y tener actividad física, hace que vayamos con mayor energía», señalan desde el taller de empleo como una de las ventajas. Junto a esta, destacan además que llevando a cabo la ruta a pie se contribuye a cuidar el medio ambiente, reduciendo la contaminación de los vehículos.

Hasta el 12 de diciembre las alumnas se colocarán a diario en varias calles del concejo. En el Vallín, el Castillo de Gauzón y el colegio Manuel Álvarez Iglesias lo harán de 8.55 a 9.15 horas mientras que en el Campiello se colocarán de 9.10 a 9.30 horas. La labor, además, se complementa con pictogramas en los pasos de peatones para reforzar la seguridad.

