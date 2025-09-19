Salinas, plató de cine para contar la historia de la surfista Carmen López Blanca Portillo y José Luis García-Pérez ruedan estos días varias escenas del docudrama sobre la deportista, dirigido por Ana L. Martín

L. L. P. SALINAS. Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Salinas se convierte estos días en un plató de cine. La directora Ana L. Martín volvió ayer a la localidad castrillonense para grabar algunas escenas de la película ‘En la cresta de la ola’, donde narra la historia de superación de Carmen López, campeona del mundo de Surf adaptado en el año 2020.

«La película está yendo bien. Es muy complicada de rodar porque tiene niños, invidentes, animales...», señaló la directora, quien hace unos meses ya pisaba el arenal para grabar algunas escenas de surf. «Ha habido días y momentos muy complicados, pero vamos adelante», afirmó.

Las cámaras, el equipo de sonido y la presencia de los actores entre las escaleras 10 y 11 generaron la curiosidad de quienes pasaban por la zona. Y es que Ana L. Martín no volvió sola, sino que lo hizo con un elenco de altura formado por Blanca Portillo, que interpreta a Marián, madre de Carmen; José Luis García-Pérez, que interpreta a Lucas García, entrenador de surf; y Mireya Martínez, que da vida a la propia deportista.

«Estoy muy emocionada y muy agradecida porque por muchas cosas que hagas a veces en la vida no todo el mundo puede decir que tiene una película», explicó Carmen, que además de ser testigo de la grabación pudo dar algunos trucos a la actriz Mireya Martínez, especialmente a la hora de moverse con su perro guía.

Carmen reconoce que «todas las actrices que han hecho de mí en las diferentes etapas tienen un reto bastante complicado porque hacer de una persona que no ve siempre es difícil». De ello da cuenta Mireya Martínez, que señalaba ayer que «no ha sido un proceso fácil porque hacer de una persona ciega implica concentrarse mucho, no sólo en el texto sino en los gestos», los cuales tiene interiorizados, ya que «mi abuela se jubiló por la ONCE y desde muy niña tuve la suerte de rodearme de gente con perros guía y fijarme en pequeños gestos», lo que le permite abordar su personaje «con un respeto total».

Junto a Carmen también estuvo su madre, Marián, encarnada en Blanca Portillo. «No es sólo una madre, es una madre coraje llena de amor, de fuerza y de inteligencia emocional. Interpretar a una mujer así es un honor y que ella esté al lado y esté contenta, que se sienta representada es una alegría enorme. Esto me lo guardo yo para mí y para mi corazón», afirmó la actriz.

El docudrama espera estrenarse a principios del año que viene. Por el momento, la grabación continuará hoy en Salinas.