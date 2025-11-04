Los talleres de memoria inauguran el programa contra la soledad Las sesiones son gratuitas y se llevarán a cabo en la sede de Servicios Sociales y para participar es necesaria inscripción previa

L. L. P. PIEDRAS BLANCAS. Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El programa contra la soledad no deseada inauguró ayer uno de sus nuevos talleres sobre memoria. En la sesión, impartida en el centro de Servicios Sociales, se ofrecieron algunas claves para mejorar las habilidades relacionadas con la memoria y solucionar problemas en situación de estrés. Además, en las próximas sesiones se realizarán actividades de estimulación del pensamiento positivo.

La de ayer no fue la única sesión, ya que el taller se llevará a cabo todos los lunes hasta el 15 de diciembre.

Paralelamente, desde el 12 de noviembre al 17 de diciembre, la psicóloga y musicoterapeuta Amaia García Sagarzazu, impartirá talleres de musicoterapia, en los que se darán nociones sobre los beneficios de la música para alcanzar el bienestar emocional.

Los viernes 7, 14, 21 y 28 de noviembre y 5, 12 y 19 de diciembre, de 11 a 13 tendrán lugar talleres para facilitar el uso de los teléfonos móviles como herramienta social a cargo de Mariana Pérez y los días 10, 13, 17 y 20 de noviembre, de 18 a 19 horas, en la Casa de Encuentro, José Antonio Flórez dará sesiones sobre envejecimiento feliz.

Además de los talleres, la semana pasada comenzó el buzoneo de folletos del programa contra la soledad no deseada. Hasta el momento se han realizado dos barridos por núcleos urbanos y se ha adjudicado el contrato en el que se incluye la identificación de los casos mediante llamadas telefónicas a la población mayor de 75 años, con especial atención a la zona rural del municipio. Para el desarrollo del plan se ha reservado una partida de 70.000 euros en el presupuesto municipal.

Los talleres son gratuitos y para participar en todos ellos es necesario inscripción previa, que puede realizarse en la sede municipal de Servicios Sociales.