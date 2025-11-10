El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El edificio de las Colonias, en rehabilitación. PABLO NOSTI

Los trabajos de rehabilitación de las Colonias cuentan con estar listos a principios de 2026

Las obras avanzan a buen ritmo y ya se ha retirado la cubierta y se ha intervenido en la limpieza de la fachada del edificio principal

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Castrillón

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La obra de rehabilitación del edificio de las antiguas colonias de Salinas avanza a buen ritmo y sin pausa. Después de que en enero ... la Junta de Colonias Escolares adjudicase los trabajos y de que en mayo diera inicio el vallado alrededor del inmueble, la empresa se encuentra ultimando los trabajos de las primera fase de las obras, que cuentan con finalizar a principios del próximo año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La jubilación será para los que trabajaron, yo me lo pasé muy bien»
  2. 2 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  3. 3 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  4. 4 Atascos y «altísima asistencia» en la segunda jornada de oposiciones a la sanidad asturiana: «Hay mucha competencia»
  5. 5 Dos heridos en la colisión entre una moto y un coche en la AS-II
  6. 6 Accidente en Gijón: herido un motorista al chocar con un coche
  7. 7 Las luces de Navidad en Gijón: desde arcos con guirnaldas en el Muro hasta globos gigantes en El Natahoyo
  8. 8

    «Vienen tiempos muy buenos para la industria láctea, pero sobre todo para los ganaderos»
  9. 9 Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo
  10. 10 Muere el empresario Pelayo Roces, exdiputado del PP y fundador de Foro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los trabajos de rehabilitación de las Colonias cuentan con estar listos a principios de 2026

Los trabajos de rehabilitación de las Colonias cuentan con estar listos a principios de 2026