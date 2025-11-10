Los trabajos de rehabilitación de las Colonias cuentan con estar listos a principios de 2026

La obra de rehabilitación del edificio de las antiguas colonias de Salinas avanza a buen ritmo y sin pausa. Después de que en enero ... la Junta de Colonias Escolares adjudicase los trabajos y de que en mayo diera inicio el vallado alrededor del inmueble, la empresa se encuentra ultimando los trabajos de las primera fase de las obras, que cuentan con finalizar a principios del próximo año.

Según informan desde la Junta de Colonias, a día de hoy ya se ha retirado la cubierta de fibrocemento y se ha intervenido en la limpieza de la fachada. Previamente a ello han sido necesarios trabajos para afianzar y estabilizar la fachada principal con la instalación de seis torres inclinadas, contrapesadas con dados de hormigón.

En las próximas semanas, además, se comenzará con los trabajos de consolidación estructural de los muros desplomados y la reconstrucción de la cubierta. «Se prevé que las obras de esta primera fase concluyan a principios de 2026», destacan desde la entidad, que a finales de 2024 y tras varios intentos en los que no se había conseguido adjudicar el proyecto, cerró el contrato para las obras.

«La colonia escolar de Salinas, propiedad de la Asociación Junta de Colonias Escolares, es un bien catalogado y con esta obra se pretende rehabilitar el inmueble y, de acuerdo con su presente realidad constructiva, garantizar su pervivencia en el medio-largo plazo», señalan. Con este objetivo se logró la adjudicación este mismo año, recayendo en la empresa Elecnor.

Los trabajos fueron adjudicados por 441.048 euros y, tras varios modificados del proyectos original, en el que se incluía la construcción de un nuevo edificio y la dotación de nuevos usos a las Colonias, el organismo de la Universidad de Oviedo decidió salvaguardar, en una primera fase, únicamente la estructura del inmueble que se encuentra muy deteriorado por el paso del tiempo y por los actos vandálicos que ha sufrido a lo largo de estos años.

Esta primera fase de las obras se adjudicó después de que en 2024 la licitación de los trabajos de rehabilitación quedara desierta, lo que obligó a la Junta a replantear el proyecto debido al incremento del coste en los materiales de construcción y a los recursos limitados del organismo. Además, en febrero el Pleno aprobó la exención del 50% de las tasas de obra.

Las obras tienen un plazo de ejecución de siete meses y cuentan con el visto bueno de Patrimonio. A pesar de la necesidad de los trabajos para mantener el edificio en buen estado de conservación, tanto IU como PSOE abogan por ir más allá y recuperar el proyecto inicial que incluía la dotación de usos al edificio principal. En varias ocasiones ambos grupos municipales han solicitado la acogida del gobierno local a la ley de Proyectos de Interés Estratégico y la solicitud de Fondos Europeos para que también se dote de usos al edificio.

Por el momento los trabajos avanzan a buen ritmo y se espera cumplir con los plazos previstos. La obra ayudará a recuperar no solo un edificio sino un símbolo de lo que fue un modelo de educación.