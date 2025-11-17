La tromba de agua deja garajes inundados y desborda los ríos en Castrillón La Policía Local recibió 26 incidencias y fue necesaria en varios puntos la actuación de los Bomberos, que durante esta mañana han seguido sacando agua de locales

Lucía López Pérez Castrillón Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:17

Ha sido una noche larga para los vecinos de Castrillón y para su Policía Local, que desde las 22 hasta las 5 horas recibió una total de 26 incidencias a causa de las fuertes lluvias que este domingo sacudieron Avilés y comarca. Garajes inundados, entrada de agua en algunas casas y locales y el desbordamiento del río Ferrota a su paso por Arnao son algunos de los estragos de la tromba de agua, de los que esta mañana aún quedaba rastros.

En Salinas los vecinos de las calles Doctor Graíño, Luis Muñiz y Luis Treillard se llevaron una de las peores partes, con varios garajes inundados y la entrada de agua en algunas casas. Desde las 22 horas los vecinos tuvieron que sacar sus coches de los garajes y desde esta mañana los Bomberos se están encargando de sacar el agua de los garajes. En la calle Luis Treillard el único que se ha inundado es el del edificio San Cristobal, que también se ha quedado sin luz.

Los vecinos de la zona explican que «se juntaron muchas cosas a la vez porque llovió mucho y coincidió con marea alta». A ello suman además la falta de mantenimiento de una canaleta que transcurre por detrás de sus edificios y que, cuando llueve, se desborda. «Esta canaleta la limpiamos los vecinos y arrastra piedras que tupen», explica una vecina, mientras otro se encargaba esta mañana de limpiar el riachuelo que «baja por aquí como un barranco». En el Agüil, en Salinas, el agua entró en un taller para lo que fue necesaria la presencia de los Bomberos que comprobaron que el agua llegaba «por las rodillas».

En Arnao varios vecinos de la calle La Frábrica alertaron durante la noche de inundaciones en sus casas dando aviso al 112 y trasladando la incidencia a Aqualia. Y la calle Rafael Alberti se vio completamente anegada ante el desbordamiento del río Ferrota. El río Raíces también sufrió un desbordamiento, quedando aproximadamente un metro para que el agua alcance el nivel de puente que lo cruza en la avenida Raíces de Salinas.

Por su parte, en Piedras Blancas la peor parte se la llevó el bar Casa Alicia, donde el agua entró con fuerza llegando a inundar los baños y el interior del local. La Policía Local comprobó que el nivel del agua alcanzaba más de 50 centímetros, por lo que se solicitó la presencia de bomberos. Además, se cortó el acceso a la calle Pablo Iglesias desde la Plaza de Europa, derivando la entrada a la calle Ordoño I.

