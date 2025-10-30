El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control La Guardia Civil investiga al conductor, de 43 años y natural de Lugo, que dio marcha atrás en plena carretera a la altura de Castrillón y entró en sentido contrario a una glorieta

L. L. P. Castrillón Jueves, 30 de octubre 2025, 13:40 Comenta Compartir

Viaje inolvidable el que vivieron tres pasajeros que iban de Luarca a Vizcaya en un coche compartido el pasado 1 de octubre. La Guardia Civil de Asturias investiga al conductor del coche en el que iban como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial por conducción temeraria y carecer de permiso de conducción. Fue en el transcurso de un control de tráfico establecido en la carretera AS-237 (Grado-Avilés) cuando el hombre, originario de Lugo y de 43 años, dio marcha atrás unos 150 metros al ver a los agentes a la altura del concejo de Castrillón, cerca de La Cruz de Illas. Después se dio a la fuga.

La maniobra «originó una situación de peligro tanto para sus ocupantes como para otros conductores que circulaban correctamente», relata la Guardia Civil en un comunicado donde se explica que el investigado llegó a entrar en una glorieta en sentido contrario. Los conductores que se encontraron con el suceso «tuvieron que realizar maniobras de evasión para evitar una colisión».

Ante esta situación, y como apoyo a la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), acudieron una patrulla de motoristas y la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de Asturias, que en esos momentos se hallaban de servicio por la zona. Lo interceptaron a unos siete kilómetros, concretamente en el kilómetro 413 de la A-8 sentido Galicia.

En el vehículo viajaban cinco personas, tres de ellas habían concertado el trayecto mediante una plataforma de viaje compartido, desde Luarca hasta Vizcaya. El conductor fue sometido a pruebas de alcohol y drogas, arrojando resultado positivo en la prueba indiciaria de drogas, pendiente de confirmación por laboratorio.

Por todo ello, la Unidad de Investigación de Siniestros Viales del Sector de Tráfico de Asturias, encargada de realizar las diligencias, procedió a la toma de manifestación en calidad de investigado del conductor, un varón de 43 años, vecino de Lugo, por dos supuestos delitos contra la seguridad vial: conducir con temeridad manifiesta poniendo en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, y carecer de permiso de conducción, quedando a la espera de celebración de juicio oral.