El catedrático de Derecho Constitucional Ignacio Villaverde optará al rectorado Ignacio Villaverde, en una conferencia en Avilés. El secretario cesante del Consejo Social de la Universidad es la cabeza visible de un grupo de descontentos con el actual equipo rectoral

Abierta la carrera para las elecciones al rectorado. Aún faltan diez meses para que la comunidad académica vuelva a las urnas, pero los movimientos para forjar posibles candidaturas empiezan ya a materializarse. Lo que hasta hace poco era un rumor por despachos y pasillos de la Universidad de Oviedo se concretó esta misma semana en una reunión que se celebró en la Facultad de Derecho y a la que asistieron cerca de un centenar de personas, profesorado de todas las categorías y también personal de administración y servicios de todos los campus.

En ese encuentro, Ignacio Villaverde, catedrático de Derecho Constitucional, secretario cesante del Consejo Social de la Universidad de Oviedo y vicerrector de Relaciones Institucionales en el equipo rectoral de Juan Vázquez, dio un paso al frente para liderar lo que algunos de los implicados definen como un proyecto «común» de cambio. De lo allí hablado se trasluce cierto descontento de parte de la comunidad educativa con el actual equipo rectoral, al que reprochan una gestión errática, escasa transparencia y el incumplimiento de varias promesas electorales.

Es ese «malestar» con la actual situación de la Universidad lo que ha propiciado la gestación de una candidatura que se marca como objetivo una «transformación novedosa y creativa» de la institución académica. De la reunión en Derecho se salió con el compromiso de empezar a crear ya grupos de trabajo en los que se perfile el proyecto que encabezará Villaverde.

A lo largo de su carrera académica, el catedrático, gijonés de 54 años, ha ocupado diversos cargos: secretario general de la Universidad y del departamento de Derecho Público, miembro de la Comisión de Disciplina, director de la cátedra extraordinaria de la Fundación Instituto Universitario Ortega y Gasset y vicerrector de Relaciones Institucionales, Coordinación y Comunicación. En la actualidad es secretario en funciones del Consejo Social, del que se despedirá a finales de este mes, cuando se procederá a la renovación de los cargos. También ha sido letrado del Tribunal Constitucional, vocal del Consejo de la Comunicación del Principado de Asturias, director de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Gijón y asesor en materia de Derecho Público de varios entes públicos y privados.

García Granda repetirá

El suyo es el primer nombre que se confirma para tratar de arrebatar el rectorado a Santiago García Granda, aunque no se descarta que, de aquí a abril del próximo año, cuando se abra el proceso electoral, puedan surgir más candidatos. En 2016 fueron cuatro los rectorables en liza. García Granda ya ha manifestado abiertamente su intención de volver a presentarse para revalidar su victoria de hace tres años. La más reciente, en un encuentro con alumnos del colegio Carmen Ruiz-Tilve en la que éstos le preguntaron directamente si tenía pensado repetir como rector o volver a la facultad. «Cualquiera de las dos cosas me atrae. No me gustaría jubilarme. Me atrae repetir como rector», fue su contestación.