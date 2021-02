Cautela en los pequeños hosteleros ante la apertura de locales en el País Vasco Creen que es necesario esperar a que haya una sentencia firme, aunque reconocen que hay expectación en el sector MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Viernes, 12 febrero 2021, 02:20

La patronal hostelera Otea está a punto de presentar un recurso contencioso-administrativo para que sean los tribunales los que decidan si pueden abrir sus establecimientos, tal y como ocurrió recientemente en el País Vasco, pero las asociaciones que aglutinan a los pequeños propietarios no lo tienen tan claro. Jacobo Méndez, de Asturias Suma, reconoce que «la noticia creó expectación», por lo que decidieron consultar con sus abogados, quienes advirtieron de que «es una medida cautelar. Tenemos que esperar a que haya una sentencia firme para valorarlo, ya que, según los compañeros del País Vasco, parece que el Gobierno autonómico lo va a recurrir».

Lo que sí sigue adelante es la demanda contra el Gobierno central que prepara Asturias Suma. Ahora están recabando toda la información y «cada vez nos llaman más hosteleros para sumarse a la iniciativa. Cuantos más se unan, mejor», apunta Méndez.

También «con cautela» recogió la situación en el País Vasco el representante de Hostelería con Conciencia, Félix Marcos, quien apunta que «estamos a caballo entre las decisiones judiciales y las sanitarias». No respalda la postura de Otea porque «siempre quiso abrir. Nosotros no vemos las cosas como blanco o negro, sino que hay muchas posturas. Si un juez permitió abrir, tendrá razón, pero la situación es compleja», remarca Marcos. Eso sí, reivindica que «la hostelería es un espacio seguro. No tiene sentido que las terrazas estén cerradas y los parques no. Hay muchos matices sobre la mesa».

Óscar Gavino, portavoz de Gijón Reacciona, sí celebra la decisión judicial y apunta que «ya era hora que de alguien tuviera lucidez en este país». Defiende que si tienen que cerrar sus locales, «que nos indemnicen, como dice la Constitución, porque lo esencial es poder comer». Además, recuerda que hay varios sectores en los que, según Sanidad, se producen más contagios que en la hostelería y «no tienen ninguna restricción». Gavino celebra la situación de sus compañeros vascos que, «de momento, pueden funcionar, mientras que aquí seguimos arruinándonos. Nosotros pedimos trabajar, no que nos den limosna».

Estos profesionales se remiten a los datos publicados por el propio Ministerio de Sanidad y que indican que solo el 2,4% de los contagios de coronavirus se producen en la hostelería. «Con las restricciones de diciembre somos seguros como punto de encuentro, pues se desinfectan los locales, se limpian mesas y sillas, y hay ventilación, entre otras cosas», reflexiona Félix Marcos.

Óscar Gavino advierte sobre lo que puede ocurrir cuando se levantes las restricciones, pues «todo el mundo se lanzará a presentar demandas, porque no hay argumento ninguno para obligarnos a cerrar». Por eso, reclama ayudas como las aplicadas en otros países como Alemania, porque «ya está bien de cachondeo», aseveró.