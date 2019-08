Celadores y auxiliares denuncian el bloqueo del Sespa tras las oposiciones

Celadores y auxiliares administrativos denuncian el bloqueo por parte del Servicio de Salud (Sespa) en el proceso de la bolsa de trabajo a la que deberían acceder casi 10.000 opositores. José Ignacio García Martín, uno de los afectados, asegura que «el día 20 de junio los aprobados comenzamos a inscribirnos como demandantes de empleo en la bolsa. El proceso habitual es que el que solicita inscribirse como demandante de empleo aparece en las listas el día 16 del mes siguiente».

García dice que el Sespa nunca se ha pronunciado formalmente, sino a través de sindicatos. «Primero dijeron que se retrasaría unos días, luego que el 16 de agosto podría no salir, y si no aparecemos en las listas como demandantes de empleo, no nos pueden dar unas claves personales en el sistema ambepe para meter méritos en la actualización de noviembre». El plazo para meter méritos termina el 30 de septiembre. Por ello está convocada una concentración para el día 8 de septiembre, a las 12, ante el HUCA.