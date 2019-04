«El 85% de los celiacos desconoce su intolerancia» Celiacos en Acción organizó la presentación del proyecto de Agustín Costa (tercero por la izquierda) en el Aula Magna de la Universidad, a la que acudió el alcalde ovetense, Wenceslao López. / P. LORENZANA Con solo dos gotas de sangre, analiza cuatro biomarcadores en vez de uno, para una eficacia del 100% en el diagnóstico AIDA COLLADO Miércoles, 1 mayo 2019, 01:12

«El 85% de los celiacos desconoce su intolerancia al gluten». Y, además, hacerse las pruebas clínicas indicadas no garantiza saberlo. Agustín Costa, catedrático de Química Analítica de la Universidad de Oviedo, profundizó ayer en el problema que suponen los falsos negativos en los análisis realizados a los celiacos que, en algunos casos, no son diagnosticados pese a ponerse en manos médicas. Esto «agrava enormemente su situación, que puede derivar en enfermedades múltiples y bastante graves», incidió. La detección precoz es vital para evitar males mayores y por eso Costa defiende que un test 100% eficaz –como el que su equipo está desarrollando y para el que busca fondos, con apoyo de Celiacos en Acción– debería aplicarse «a todos los niños una vez destetados, cuando llega la hora de empezar a tomar cereales».

Costa presentó ayer en el Edificio Histórico su metodología, que requiere una prueba mínimamente invasiva. Solo se necesitan dos gotas de sangre. La novedad es que el margen de error no solo disminuye drásticamente, sino que prácticamente desaparece. Hoy en día, para diagnosticar a un adulto se le realiza un análisis de sangre, que detecta un único biomarcador: un anticuerpo consecuencia de la intolerancia al gluten, que se denomina anti inmunoglobulina IgA, dirigida contra la transglutaminasa. En el caso de niños y adolescentes (hasta los quince años), el anticuerpo que se busca es la antigliadina deaminada. Pero hay personas con deficiencias en estos anticuerpos que dan negativo en las pruebas aunque, efectivamente, sean intolerantes al gluten. El test que está desarrollando Costa mide no uno sino cuatro biomarcadores a la vez (dos inmunoglobulinas contra la transglutaminasa y dos contra la gliadina deaminada), convirtiéndose en una herramienta de diagnóstico mucho más eficaz, que se apoya en la nanotecnología. En vez de enzimas, «que son reactivos inestables», utiliza nanopartículas, «mucho más estables y baratas», lo que facilitaría la llegada del kit a los pacientes, a través de centros médicos y farmacias.

Costa necesita entre 100.000 y 200.000 euros y un par de años para ponerle el lazo a una herramienta de la que se muestra absolutamente seguro «y que puede suponer un gran avance a nivel internacional».

La celiaquía supone un deterioro de la pared del intestino delgado, causado por la ingesta de alimentos que contienen gluten, como ocurre en el caso del trigo y de la mayoría de los cereales, a excepción del arroz y el maíz. Por eso, es un problema con mucha más incidencia en la sociedad occidental, donde las harinas de trigo tienen un gran peso en la dieta, y con mucha menos prevalencia en otras partes del mundo, como Asia. No existe una sintomatología común que facilite el diagnóstico. Algunos sufren diarreas, hinchazón de vientre… Y otros, no. Mientras se desconoce el problema y no se ajusta la dieta, avanza un deterioro interno que acaba afectando a vísceras y articulaciones y provoca la aparición de otras enfermedades que pueden llegar a causar la muerte. «Cuando dejas de ingerir gluten, el daño y el deterioro del intestino cesa y comienza la regeneración», anima Costa.