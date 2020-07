Celso vuelve a casa Celso González García, ayer al mediodía, junto a personal sanitario de la séptima planta del HUCA que le atiende. / E. C. El último paciente de la planta Covid del HUCA espera recibir hoy el alta para regresar a la residencia donde vive. Natural de Sotrondio, ha logrado superar la dolencia a los 87 años LAURA FONSECA oviedo. Viernes, 3 julio 2020, 02:51

Pudo con la posguerra, con los años de racionamiento, «cuando si lograbas un cuarto kilo de garbanzos te sentías la persona más feliz del mundo». A su generación (nació en 1933) le tocó lidiar con los años más oscuros y duros de una España de guerra y hambre y, ahora, «nos tocó también la china esta del coronavirus», se queja. La COVID ha sido el último envite de José María Celso González García, que en toda su vida de trabajo, que empezó siendo chaval en Duro Felguera, «solo estuve siete días de baja por enfermedad», recuerda orgulloso. Y esta batalla, a sus «muy bien llevados 87 años», también la ha ganado.

Celso, como le gusta que le llamen, permanece ingresado desde hace dos semanas en la séptima planta del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo. Es el último de los ya 1.117 pacientes que han sido hospitalizados en el Principado desde que se detectara el primer caso de coronavirus, el pasado 29 de febrero. Celso, natural de Sotrondio y vecino de Gijón, confía en recibir hoy el alta. «Dicen que si todo va bien, el viernes me mandan para la residencia» en la que vive en Gijón, junto a su mujer y compañera de vida, Violeta. «Lo primero que haré es abrazarla muy fuerte. Solo me separé de ella una vez, y fue por trabajo, cuando el niño (por su hijo Jorge) era pequeño», rememora este profesor de Formación Profesional que instruyó a cientos de jóvenes en España en fontanería, albañilería, electricidad, carpintería... Eran los tiempos de la Promoción Profesional Obrera (PPO) en la dirección General de Promoción Social, dependiente del Ministerio de Trabajo. Sus años de profesor de FP le llevaron a vivir en Jaén, Zamora y Lugo. En 1982 logró plaza en Asturias y no lo dudó: «Nos instalamos en Gijón y hasta ahora».

Caminatas por el Muro

Con su vuelta a casa, los hospitales asturianos quedan prácticamente libres de COVID. Tan solo Celso queda ingresado en planta y otras cuatro personas en la UCI. Celso asegura que el coronavirus no se lo puso nada fácil: «Lo pasé bastante mal, la verdad. Ya no soy un chavalín, pero aquí en el HUCA me han tratado de lujo. No tengo queja, todo lo contrario. Son fantásticos», sonríe. Desde hace unos tres años, un problema de lumbago y una cadera rebelde le obligaron a aparcar sus largas caminatas por el Muro, La Camocha, Estaño y La Ñora, para «subirme a una silla de ruedas. Mejor eso que nada», afirma este exprofesor que a los quince años «pensaba que llegar a los 75 era algo muy raro y mira, aquí me tienes, a los 87 y sobreviviendo al coronavirus. ¿No está mal, no?».