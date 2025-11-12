El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una mujer consulta las ofertas en el escaparate de una inmobiliaria de Oviedo. Álex Piña

El cerco fiscal a los grandes tenedores de vivienda afecta a 479 propietarios en Asturias

El número de personas con más de diez inmuebles, incluyendo también los de uso no residencial, aumenta un 13,7% en la última década

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:35

Comenta

El cerco fiscal que el Gobierno del Principado se ha planteado hacer a los grandes tenedores –término que se utiliza para referirse a ... los propietarios de más de diez viviendas, o cinco en el caso de que estén en zonas tensionadas– afectará a medio millar de contribuyentes en Asturias. La Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda contabiliza en el Principado 479 contribuyentes que cumplen esta condición. De ellos, 159 son personas físicas y 264 son personas jurídicas, entre las que se incluyen 60 entidades de carácter público. Además, se contabilizan 56 casos pertenecientes a otros tipos de sujetos legales. Esto significa que más de la mitad de los grandes tenedores en Asturias son personas jurídicas, es decir, empresas, fundaciones o instituciones.

