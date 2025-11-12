El cerco fiscal a los grandes tenedores de vivienda afecta a 479 propietarios en Asturias

El cerco fiscal que el Gobierno del Principado se ha planteado hacer a los grandes tenedores –término que se utiliza para referirse a ... los propietarios de más de diez viviendas, o cinco en el caso de que estén en zonas tensionadas– afectará a medio millar de contribuyentes en Asturias. La Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda contabiliza en el Principado 479 contribuyentes que cumplen esta condición. De ellos, 159 son personas físicas y 264 son personas jurídicas, entre las que se incluyen 60 entidades de carácter público. Además, se contabilizan 56 casos pertenecientes a otros tipos de sujetos legales. Esto significa que más de la mitad de los grandes tenedores en Asturias son personas jurídicas, es decir, empresas, fundaciones o instituciones.

El grueso de estos contribuyentes (363) tiene entre 11 y 25 viviendas de uso residencial. Otros 91 propietarios concentran entre 25 y 100 inmuebles, mientras que 25 contribuyentes superan el centenar de viviendas en su haber. La cifra total se mantiene estable respecto al año pasado, primer ejercicio con datos específicos sobre inmuebles de uso residencial, cuando el Catastro registró 476 grandes tenedores en el Principado. Eso es, en un año habrían adquirido la condición de gran tenedor tres contribuyentes en Asturias.

Si se amplía el análisis a todos los inmuebles urbanos –no sólo residenciales, sino también locales comerciales, industriales o terrenos con otros usos, y por lo tanto al margen de la reforma fiscal–, el número de personas con más de diez propiedades asciende este año a 7.828 en Asturias. Esta cifra representa un incremento en el número de grandes propietarios de inmuebles del 13,75% en la última década, lo que muestra una tendencia al alza en la concentración de la propiedad inmobiliaria.

En cambio, el número de contribuyentes con una sola propiedad urbana ha descendido un 2,6% en el mismo periodo. Actualmente habría 355.594, frente a los 365.237 registrados hace diez años.

El Principado mantiene que no existen datos fiables sobre el número de grandes tenedores en Asturias, a pesar de que hace un año, como parte del acuerdo presupuestario alcanzado con la diputada Covadonga Tomé, se había comprometido a elaborar un estudio sobre el número de viviendas vacías y cuántas de ellas estaban en manos de grandes propietarios. El estudio reclamado por Tomé, líder de Somos, buscaba conocer la singularidad del mercado inmobiliario asturiano con el fin de evaluar un posible impuesto que forzase a los grandes tenedores a poner en el mercado del alquiler su vivienda vacía.

Finalmente, el Gobierno propuso incrementar la presión fiscal sobre los grandes tenedores, aunque sin penalizar directamente la vivienda vacía. En su lugar, la medida se aplicará a través del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, gravando sólo en caso de compraventa de inmuebles. La propuesta inicial contemplaba un incremento del gravamen del 15%, pero finalmente se elevará hasta el 20% a iniciativa de Covadonga Tomé, quien también ha conseguido introducir en el dictamen definitivo una segunda enmienda. Esta última prevé gravar las operaciones de compra de edificios destinados a uso turístico o aquellos en los que, en los cuatro años posteriores a la adquisición, al menos una cuarta parte de las viviendas se destine a ese fin.

El Gobierno autonómico no ha cuantificado todavía el impacto económico que tendrá el ajuste introducido tras la negociación con Tomé. No obstante, las primeras estimaciones sobre la propuesta original del Impuesto de Transmisiones apuntaban a un aumento de la recaudación de unos 500.000 euros.