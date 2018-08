Los ciclistas suponen ya el 9% de los heridos en accidentes de tráfico que son hospitalizados Pelotón de ciclistas avanzando en fila de dos, por el centro de su carril en la LE-8, con la barrera y el arcén invadidos de maleza. / J. M. PARDO Asturias es la sexta región con mayor proporción de aficionados a la bici víctimas de la carretera. La DGT cree que el 55% no cometieron infracciones RAMÓN MUÑIZ GIJÓN. Martes, 14 agosto 2018, 03:46

Dos ciclistas fallecieron en 2017 en el Principado víctimas de un accidente, algo que no se había visto antes. Cierto que las estadísticas lo venían advirtiendo. En 2012 se contaron 56 siniestros que tenían entre sus víctimas a deportistas de las dos ruedas; tres años después eran casi el doble. Las alarmas saltaron en la Dirección General de Tráfico (DGT) que decidió investigar el asunto.

Hay un cambio de tendencia en el fondo del asunto. El ecologismo impregna una sociedad que cada vez compra más productos con la etiqueta 'bio' y en cuyas ciudades se multiplican los gimnasios. Las carreteras de la región reflejan esa evolución, con un 'boom' de ciclistas compartiendo espacio con el conductor, no siempre en pacífica convivencia. «Antes éramos cuatro pelagatos y ahora somos multitud», explica Chechu Rubiera, gijonés que lleva tres décadas largas pedaleando, llegando a militar en el Kelme, US Postal, Astana y RadioShack; y aún hoy recorre las carreteras asturianas «una vez a la semana». «Un buen fin de semana te puedes encontrar a mil ciclistas entre Oviedo y Pola de Siero, y no es una cifra exagerada», corrobora José Antonio Díaz, presidente de la Federación de Ciclismo del Principado al que todos en el mundillo llaman 'Walker'.

En ocasiones la coincidencia de conductores y ciclistas sobre la misma pista no está exenta de tensión, como acreditan las recientes imágenes registradas en una carretera en Siero, donde un grupo de automovilistas exaltados se encaran y agreden verbalmente a un pelotón. El informe que acaba de publicar la DGT, tras revisar todos los datos del año 2016, retrata cuáles son las principales fuentes de conflictos y con qué resultados se saldan.

El estudio sitúa al Principado como la sexta comunidad con mayor proporción de ciclistas hospitalizados en relación a su población. Aquí un 9% de las víctimas de carretera atendidas en centros sanitarios estaban pedaleando cuando se vieron sorprendidos por la colisión o salida de pista. Tras el porcentaje hay 24 víctimas.

Al echar la vista más allá de los Pirineos, la DGT encuentra que la siniestralidad de los ciclistas es todavía menor a la del resto del continente. En España la tasa es de 1,6 ciclistas fallecidos por cada millón de habitantes, lejos de Francia (2,5), Alemania (4,9), Bélgica (6,8) o el farolillo rojo, Hungría (9,9).

Al revisar los partes formalizados por la Guardia Civil en todo el país, los técnicos de la DGT encontraron que los meses de verano son los más letales para los ciclistas, llevándose la palma agosto, un mes de sol y vacaciones que facilita el deporte. La mayoría de los siniestros ocurrieron entre las 10 y las 12 de la mañana. El sábado y el domingo son los días con más accidentes. Respecto al lugar del conflicto, los ciclistas sufren más colisiones que el resto de usuarios en las intersecciones. El choque lateral y frontal es el tipo de accidente más repetido, con un 24%, seguido del arrollamiento por detrás, con un 14%.

El perfil de la víctima es el de un varón en el 93% de los casos, y sobre la edad predominan los que tienen entre 35 y 44 años (con un 21%) y los que tienen más de esa edad sin llegar a los 54 años (22%).

«Es importante resaltar que el 55% de los ciclistas implicados en accidente en 2016 no habían cometido ninguna infracción», subraya el informe. Hay otro 32% de casos en los que «se desconoce» si el ciclista vulneró algún precepto.