Cielos despejados y máximas hasta 25 grados

Domingo, 30 de mayo 2021, 02:47 Comenta Compartir

No lloverá hoy. O al menos eso dice la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los cielos en Asturias estarán despejados y las temperaturas máximas superarán ampliamente los 20 grados. A 25 se espera que lleguen los termómetros en Cangas del Narcea. A 23 en Langreo y a 22 en Oviedo. Avilés y Gijón clonarán máxima: 21 grados. La (Aemet) prevé que Asturias cierre el último fin de semana de mayo con buen tiempo. No hay ningún aviso previsto en la jornada, ni en la costa ni en el interior, y la probabilidad de lluvia es cero. No lo será, en la cordillera, mañana, pero sí indica la Aemet que en el resto de la región se esperan cielos despejados y temperaturas al alza. Ayer, las temperaturas máximas se registraron en Ibias, con 23,8 grados a las 15.40 horas, y en Pola de Somiedo, con 23 grados a las 15 horas.