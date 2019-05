«La ciencia no es masculina ni femenina, es interesante» Montse Rivas, en una conferencia sobre nanomateriales, campo en el que centra su trabajo como investigadora. / JOAQUÍN PAÑEDA La profesora Montse Rivas promueve un evento para difundir el papel de las mujeres científicas, desterrar estereotipos y despertar vocaciones LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Lunes, 20 mayo 2019, 02:52

Cuenta Montse Rivas que, cuando su hoy marido -científico como ella- le presentó a su madre después de contarle que salía con una física, ésta la abrazó y le soltó: «¡Qué bien, qué normal pareces!». Porque esa imagen de «raritas», de «frikis», sigue en mayor o menor medida indefectiblemente ligada a la figura de la mujer científica cuando, en realidad, «es totalmente falsa». Lo dice ella -profesora titular del Departamento de Física de la Universidad de Oviedo- y lo demostrarán la docena de colegas de todo el mundo que participarán en el evento 'Inspirando a las mujeres en la ciencia', que tendrá lugar el martes día 28. Será en el marco del X Congreso internacional de magnetismo de partículas finas, que se celebrará en Gijón la próxima semana y del que Rivas ocupa la presidencia.

En ese seminario de marcado sesgo femenino, la química María Vallet-Regí; la directora del Instituto de Magnetismo Aplicado, Pilar Marín, o la química del CSIC especializada en la investigación de aplicaciones biomédicas de las nanopartículas Puerto Morales, por citar solo algunas de las españolas, contarán qué les llevó a enfocar sus carreras a la ciencia, sus experiencias y cuáles son sus propuestas para incrementar la presencia femenina en este campo. Valeria Rodionova, directora de un laboratorio de nanomateriales en su Rusia natal; la italiana Teresa Pellegrino o la norteamericana Sara Majetich, entre otras, aportarán la visión internacional. «Son mujeres científicas en distintas situaciones. Habrá jefas de grupos de investigación y quien aún está realizando su tesis», apunta Rivas.

X Congreso internacional de magnetismo de partículas finas Se celebrará en Gijón, en el recinto ferial, del 27 al 31 de mayo, con la asistencia de unos 200 investigadores de todo el mundo. Montse Rivas, profesora titular del Departamento de Física de la Universidad de Oviedo, es la presidenta. Inspirando a las mujeres en la ciencia, 'Yes, we nano' Seminario sobre la participación de la mujer en el campo de las investigaciones en nanotecnología. Se celebrará el martes 28, a las 18.45 horas, en el marco del congreso de nanopartículas magnéticas.

¿Por qué surgió la idea de celebrar este encuentro en femenino dentro del congreso internacional de nanomagnetismo? «Porque nos dimos cuenta de que tenemos científicas de renombre y con trabajos científicos muy importantes y, en paralelo a eso, observamos que faltan vocaciones científicas entre las chicas jóvenes».

En este aspecto, anota Montse Rivas lo que ocurre con la serie de televisión 'The Big Bang Theory', que «está animando a muchos jóvenes a dedicarse a la ciencia». Pero jóvenes del sexo masculino. «Y lo entiendo. Si yo fuera una chiquilla no quisiera ser como la novia de Sheldon (como el protagonista de la serie, también una prominente científica), porque la pintan un tanto feíta y rara y eso no es lo que nos gusta ser».

«No cortar las alas»

En esto, apunta, tienen buena parte de culpa los estereotipos, los miedos y las ideas preconcebidas. Las que retratan a las científicas como «unas señoras muy raras» y las que, en muchas ocasiones, hacen que las propias familias desvíen posibles vocaciones a otros campos considerados más 'femeninos'. Un error, a juicio de Rivas, que defiende que «la ciencia no tiene sexo. No es masculina ni femenina, es interesante». Por eso, insiste, «lo importante es no cortarle las alas a nadie».

Para trastocar este escenario es básico un cambio de mentalidad. Y «hay que actuar» para que ese cambio «sea rápido». De ahí que quieran aprovechar la presencia en Asturias de «mujeres que hacen cosas importantes y útiles para la sociedad y son personas normales. Queremos presentarlas como modelos, para que se vea que se puede ser científica y mujer». Sin tener que renunciar a la familia ni a las aficiones. «Las mujeres son capaces, claro que lo son. Tanto como los hombres, porque en este trabajo el único músculo que se usa es el que está bajo el pelo. Y ese lo tenemos igual».