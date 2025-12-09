El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Protesta de sanitarios ante el HUCA contra el estatuto que tuvo lugar el pasado mes de octubre. Juan Carlos Román

Cirugías y consultas suspendidas y agendas cerradas: así trata de contrarrestar el Sespa la huelga de los médicos en Asturias

Unos 3.800 facultativos de Asturias están llamados al paro, que empieza hoy y se prolongará hasta el viernes, en protesta por el estatuto marco

Daniel Fernández

Daniel Fernández

Gijón

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:22

Comenta

Conflicto médico a las puertas de Navidad. Unos 3.800 facultivos asturianos, todos los de la sanidad pública, así como los de la concertada, más ... médicos en formación MIR y estudiantes de Medicina, están llamados hoy a la huelga convocada por el Sindicato Médico del Principado (SIMPA) y que se prolongará hasta el próximo viernes. Se trata una serie de paros totales que se enmarcan en la protesta nacional impulsada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos.

