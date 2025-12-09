Cirugías y consultas suspendidas y agendas cerradas: así trata de contrarrestar el Sespa la huelga de los médicos en Asturias

Conflicto médico a las puertas de Navidad. Unos 3.800 facultivos asturianos, todos los de la sanidad pública, así como los de la concertada, más ... médicos en formación MIR y estudiantes de Medicina, están llamados hoy a la huelga convocada por el Sindicato Médico del Principado (SIMPA) y que se prolongará hasta el próximo viernes. Se trata una serie de paros totales que se enmarcan en la protesta nacional impulsada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos.

El origen del conflicto radica en el rechazo del conjunto de los convocantes al borrador del nuevo Estatuto Marco del Personal Estatutario, actualmente en tramitación. Para los médicos asturianos, ese estatuto mantiene la configuración profesional del colectivo de forma genérica e insuficiente, sin reconocer la naturaleza específica del trabajo médico. «Queremos un estatuto propio para los médicos, con un nivel diferenciado –lo que denominan grupo A1+–, que tenga en cuenta tanto la formación especializada como la gran responsabilidad que conlleva ejercer la medicina», afirmó ayer el secretario general del SIMPA, José Antonio Vidal.

El colectivo denuncia que el sistema actual permite que las guardias –algunas de 24 horas– sigan considerando como 'horas fantasma': cotizan por Hacienda, pero no computan como tiempo efectivo de trabajo, y no cuentan para la jubilación ni reconocen debidamente su carga. También critican el uso genérico del concepto de «necesidades del servicio» como una herramienta de imposición de turnos, movilidades y sobrecarga sin seguridad jurídica.

«No es una huelga por dinero, sino para dignificar la profesión». La frase, de José Antonio Vidal, resume el sentir de los facultativos ante lo que consideran años de «precariedad profesional y desvalorización» del papel médico.

Toda la red pública y concertada

La huelga no afecta únicamente al servicio público gestionado por el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), sino también a los de la sanidad concertada, es decir, aquellos centros de la red concertada del Principado, como por ejemplo el Hospital de Jove podrían verse implicados. Así lo indican las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) para la huelga del 9 al 12 de diciembre.

De ese modo, los 3.800 convocados comprenden facultativos de hospitales públicos, centros de salud y también de la sanidad concertada. ([Asturias Mundial][1])

Servicios mínimos decretados

El Principado ha fijado unos servicios mínimos que los facultativos consideran «excesivos». Los principales criterios utilizados han sido los siguientes:

–Atención al 100 % del personal de guardia y médico en servicios esenciales.

–En áreas normales, los médicos internos residentes (MIR) también están incluidos dentro de los servicios mínimos, lo que también ha despertado críticas sindicales, por considerar que se «utiliza su figura para sostener la actividad asistencial habitual».

–En hospitales y centros concertados, los mínimos se aplican según la unidad: urgencias, emergencias, partos, UCI, diálisis, oncología, quirófanos de urgencia, etc. Deben mantenerse con la cobertura necesaria para garantizar la atención urgente y no demorable.

–En atención primaria, la cobertura continuada debe garantizar al menos un médico por centro cuando no haya SUAP/SAMU, especialmente para urgencias, según los turnos establecidos.

Según el SIMPA, estos servicios mínimos representan un nivel muy superior al que, en su opinión, deberían aplicarse. Ellos defienden que los mínimos deberían ser equivalentes a los de un día festivo; consideran que los actuales son «abusivos» y reducen considerablemente el impacto real de la huelga.

Huelga en plena ola de gripe

La convocatoria llega en un momento especialmente delicado para la sanidad asturiana, en medio de uno de los picos de mayor incidencia de la gripe, lo que ya ha tensionado los servicios de urgencias, saturado las consultas habituales y elevado la carga asistencial en los hospitales.

Las propias organizaciones médicas anticipan un fuerte impacto asistencial. Aunque la Consejería de Salud no ha querido aportar dato alguno al respecto, lo cierto es que decenas de intervenciones quirúrgicas y centenares de consultas programadas han sido ya suspendidas y notificadas a los pacientes desde hace semanas. Es la forma con la que el Sespa quiere contrarrestar el efecto de unos paros que se espera sean masivos.

En Atención Primaria, también se han ido preparando. Para evitar la saturación en las salas de espera, muchos de los centros de salud han cerrado las agendas para pedir cita. Así, desde la pasada semana se imposibilitó la solicitud de consulta, tanto por vía telemática a través de la aplicación del Astursalud, como por teléfono.

No obstante, recalcan desde el SIMPA que los servicios de urgencias y guardias no se verán afectadas. «Está garantizada la atención, nadie se quedará sin ser atendido», insiste Vidal.

La huelga médica que comienza hoy en Asturias, representa una protesta de hondo calado, no por un reclamo salarial puntual, sino por una demanda estructural: el reconocimiento de la singularidad de la profesión médica, con un Estatuto propio que garantice «condiciones dignas de trabajo, respeto profesional y seguridad jurídica».