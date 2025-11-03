El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Claudia Montes, durante su comparecencia de esta mañana en el Senado. Foto: EFE/ Chema Moya | Vídeo: Europa Press
Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»

Miss Asturias 2017 declara en el Senado, donde niega que Ábalos le echara «una mano» para conseguir un puesto en Logirail y asegura que iba a trabajar con normalidad: «Me dieron días compensatorios por hacer horas extra. Entraba a las ocho y media y salía cuando se podía». Sobre el «acoso» de Koldo asegura: «Llegó a hacerme hasta 21 videollamadas porque quería verme en ropa interior»

Azahara Villacorta

Azahara Villacorta

Gijón

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:10

Comenta

Claudia Montes, 'Miss Asturias +30' 2017 y vinculada al exministro José Luis Ábalos, ha negado desde el Senado que el exdirigente socialista o ... el exasesor ministerial Koldo García le echaran una «mano» para acceder a la sociedad mercantil Logirail, filial de Renfe, y ha precisado que, si hablaron de «colocarla», lo hicieron a sus «espaldas»: «No soy consciente, en ningún momento, de que me hayan contratado por enchufe. Lo hablan entre ellos. No lo hablan conmigo».

