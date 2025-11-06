Claudia Montes no llegó a tramitar su denuncia en la Fiscalía de Asturias

Ramón Muñiz Gijón Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:20 Comenta Compartir

El 21 de febrero de 2023 Claudia Montes, entonces militante socialista, escribió en la red social Instagram un mensaje privado al presidente del Principado, Adrián Barbón, asegurándole que tenía pruebas de corrupción. «Si puedes manda abrir una investigación», le llegó a instar, identificando a un directivo de Logirail. El jefe del Ejecutivo animó a su interlocutora a que trasladara lo que sabía a la Fiscalía. ¿Lo hizo?

En la Fiscalía de Asturias han revisado el asunto. Tras cotejar todas las diligencias de investigación abiertas en 2023, 2024 y 2025 «no consta denuncia alguna». Se ha preguntado a los responsables de la institución actuales y pasados. Nadie sabe del asunto. Cuando un particular formaliza una denuncia el procedimiento es incoar un expediente y entregar un documento acreditativo a quien lo formaliza. No hay rastro de que eso haya ocurrido esta vez. Todo indica que Montes no formalizó denuncia alguna, ni trasladó al Ministerio Público la grabación que hizo de una conversación con un exdirectivo de Logirail y que ahora mostró en televisión. Si en alguna ocasión fue a las dependencias a comentar alguna situación, no habría llegado a dejar rastro documental en la Fiscalía de Asturias.