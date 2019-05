Clínica Tejerina: 50 años diseñando sonrisas

DESDE 1968. Especialistas en Medicina Oral Personalizada, Clínica Tejerina se distingue por contar con un amplio equipo profesional, tecnología innovadora y un trato cercano al paciente PUBLIRREPORTAJE Miércoles, 8 mayo 2019, 17:34

Tras 50 años de impecable andadura, Clínica Tejerina es una de las referencias más valoradas por los gijoneses en salud bucodental.

Con la segunda generación al frente, hoy la clínica dental cuenta con un equipo de más de 20 personas y las últimas tecnologías para ofrecer innovadores tratamientos dentales con el objetivo de que sus pacientes mantengan su sonrisa por mucho tiempo.

José María Tejerina y su hijo Pablo Tejerina resumen la historia y servicios asistenciales que ofrece la clínica.

Háblenos de los comienzos de la Clínica Tejerina

JM. T: Fueron años de mucho esfuerzo. Empecé a trabajar en La Calzada en el año 1968. Por aquellos años tuve la oportunidad de trabajar también en San Juan de la Arena y en Noreña, los fines de semana. El número de pacientes en Gijón crecía, así que tuve que centrarme exclusivamente en Gijón, eso sí, combinando la actividad como dentista con mi trabajo como médico en Jove y en el Sanatorio de Begoña, y como profesor universitario en la Escuela de Estomatología de Oviedo.

Y de La Calzada se vinieron al centro de Gijón…

JM. T: Sí, después de La Calzada, nos trasladamos al Paseo de la Infancia y posteriormente al Paseo de Begoña, hasta que finalmente vinimos en 2010 a nuestra ubicación actual, en la calle Padilla. Comenzamos siendo una pequeña clínica dental con recursos limitados y hemos ido creciendo hasta ser el equipo de 20 profesionales que ahora somos.

¿A qué achaca este crecimiento progresivo a lo largo de tantos años?

JM.T: La nota constante en estos 50 años de la clínica ha sido el trato cercano y cuidado al paciente. Me atrevo a decir que es nuestra seña de identidad. Nos preocupa y nos ha preocupado siempre, por encima de todo, que la gente se quede satisfecha con el servicio que le ofrecemos, que se sienta a gusto en nuestra clínica, que se sienta acogido, valorado y escuchado. Y a partir de ahí, apostamos siempre por la máxima profesionalidad y los tratamientos más punteros. Todas las personas que se han ido incorporando al equipo en estos años comparten esta manera de entender el servicio. Hacen posible que la clínica ofrezca un trato especialmente valorado por los pacientes.

¿Cómo ha sido el cambio generacional en la Clínica Tejerina?

P. T: Estamos muy orgullosos de cómo nos hemos complementado. La experiencia de la primera generación junto con el impulso de la segunda han sumado para aportar valor a nuestros pacientes, y la tercera ya está llamando a la puerta.

En estos 50 años, ¿cómo ha cambiado la profesión?

P. T: El cambio ha sido radical, tanto desde el punto de vista asistencial como desde el punto de vista de trato al paciente. Nuestra clínica fue una de las pioneras en España, en la introducción de los tratamientos periodontales, así como de los implantológicos para la reposición de piezas dentales perdidas. Hace años, la gente tenía asumido perder sus dientes a partir de una edad. Pero gracias a estos tratamientos y a que la sociedad está cada vez más concienciada de cuidar su boca, la salud dental ha aumentado, aunque aún queda mucho camino por recorrer.

¿Qué opina de los recientes escándalos en el sector de la Odontología?

JM. T: La profesión se ha mercantilizado mucho, no hay más que ver la cantidad de anuncios de servicios dentales en televisión en horas de máxima audiencia. Esto genera a veces la percepción de que se antepone el resultado empresarial a la salud del paciente. La Administración debe incrementar el nivel de exigencia a las clínicas dentales, para que estas estafas a los clientes no lleguen nunca a producirse.

P. T: Nosotros creemos firmemente que nuestro mayor activo es la satisfacción de nuestros pacientes, no hay mejor publicidad, y para conseguirla no hay mejor receta que tratar a tus pacientes como te gustaría que te tratasen a ti, tanto clínica como humanamente. Además tenemos muchos miles de pacientes tratados y creemos firmemente que esa experiencia acumulada es otro de nuestros elementos diferenciales.

Por último, ¿una recomendación para una boca sana?

JM. T: Que no esperemos a tener problemas, ni dolor para acudir al dentista. El mejor tratamiento odontológico es el que no ha de realizarse, y para ello la clave es la prevención. La salud dental hay que mantenerla y no esperar a acudir al dentista cuando ya existe un deterioro importante.