¿Cuánto cobrarán los propietarios que se adhieran a Alquilámoste? Así funcionará el programa de alquiler de vivienda del Principado La renta que el inquilino pagará nunca superará el 30 % de los ingresos familiares

Daniel Fernández Gijón Lunes, 3 de noviembre 2025, 22:35 Comenta Compartir

El programa Alquilámoste, con el que el Principado pretende movilizar vivienda vacía y facilitar el acceso al alquiler asequible a familias con ingresos medios avanza. Mañana está previsto que el plan sea publicado en el Boletín Oficial del Estado, y la intención de la Consejería de Ordenación del Territorio es que las primeras viviendas que puedan adherirse a esta iniciativa puedan hacerlo antes de que concluya el año.

El programa fue presentado ayer por el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, el director general de Vivienda, Daniel Sánchez, y el jefe de servicio de Régimen Legal de la Vivienda, José María González Gancedo. Los tres se encargaron de desgranar cómo funcionará este plan que busca movilizar el parque de vivienda privada vacía para destinarlo al alquiler asequible. ¿Y cómo funcionará Alquilámoste? Estas son las claves del programa:

¿Qué es Alquilámoste?

Es un programa autonómico del Principado que busca movilizar viviendas privadas vacías para ponerlas en el mercado del alquiler. Los propietarios ceden su vivienda en usufructo temporal a la Administración, que les garantiza un canon mensual fijo y la devolución del inmueble en buen estado. El programa está gestionado por la empresa pública Vipasa, bajo la dirección y control de la Dirección General de Vivienda.

¿Qué gana un propietario al ceder su vivienda?

Un canon mensual garantizado, sin riesgo de impagos; la conservación y mantenimiento de la vivienda a cargo de Vipasa; un seguro multirriesgo con cobertura de responsabilidad civil; la restitución del inmueble en el mismo estado al finalizar el usufructo, salvo el desgaste normal por uso.

¿Durante cuánto tiempo se cede la vivienda?

Hasta un máximo de siete años y cuatro meses. Finalizado ese plazo, Vipasa devuelve la vivienda en las condiciones pactadas.

¿Cuál es el importe del canon mensual que recibe el propietario?

El canon se calcula de forma objetiva con base en el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda (SERPAVI) y no podrá superar los 700 euros mensuales.

¿Puede incorporarse una vivienda situada en el medio rural?

Sí, de forma excepcional, especialmente en concejos en riesgo de despoblación, si se justifica su idoneidad y lo aprueba la Comisión Técnica del programa.

¿Qué pasos debe seguir un propietario para participar?

Primero, presentar una solicitud de incorporación dentro de la convocatoria abierta y permanente del programa, utilizando el modelo normalizado disponible en la sede electrónica del Principado. La solicitud puede presentarse, preferentemente, por medios electrónicos, a través del portal https://sede.asturias.es); en formato presencial en las oficinas de registro del Principado de Asturias, de sus organismos públicos o de los Ayuntamientos, en las oficinas de Correos, en las representaciones diplomáticas o consulares de España en el extranjero, si el propietario reside fuera del territorio nacional o en cualquier otro registro electrónico o presencial de la Administración General del Estado, de otra comunidad autónoma o de una entidad local.

¿Qué ocurre si la vivienda sufre desperfectos?

Vipasa se responsabiliza de los deterioros derivados de un uso inadecuado, reparándolos o reclamando al arrendatario. Al finalizar la cesión, el propietario la recibe en el estado inicial salvo el desgaste ordinario.

¿Qué tratamiento fiscal tiene el programa para el propietario?

La cesión de la vivienda al programa Alquilámoste puede beneficiarse de ventajas fiscales. Según la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, los rendimientos obtenidos por la cesión a programas públicos de alquiler –como este– pueden disfrutar de una reducción del 70 % en el IRPF. Durante la cesión, el IBI lo abona Vipasa, como usufructuaria. En conjunto, el programa combina seguridad, rentabilidad y beneficios fiscales para los propietarios colaboradores, contribuyendo al mismo tiempo a ampliar la oferta de alquiler asequible en Asturias.

¿Quién puede acceder a una vivienda del programa Alquilámoste?

Personas físicas o unidades de convivencia con ingresos entre 2 y 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), calculado en 14 pagas (entre 16.800 y 63.000 euros).

¿Qué características tienen las viviendas?

Son viviendas de titularidad privada incorporadas al programa por sus propietarios, en buen estado y con equipamiento básico. Están gestionadas íntegramente por Vipasa, que garantiza su mantenimiento

¿Cómo se solicita una vivienda?

La solicitud puede presentarse: preferentemente por medios electrónicos, a través de la sede electrónica del Principado de Asturias (https://sede.asturias.es). También de forma presencial. Las personas solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de ingresos y demás requisitos (como declaraciones del IRPF, nóminas o certificados de pensiones).

¿Cómo se adjudican las viviendas?

Por orden riguroso de solicitud y conforme a la disponibilidad. Vipasa ofrece la vivienda al solicitante, que dispone de 10 días hábiles para aceptarla. Tras la aceptación, la consejería dicta resolución de adjudicación y se firma el contrato de arrendamiento.

¿Cuál será la renta del alquiler?

La renta se fija de acuerdo con el informe técnico de valoración de la vivienda emitido por Vipasa, aplicando una reducción mínima del 10 % sobre el canon abonado al propietario, para garantizar un alquiler inferior al valor de mercado. Además, el decreto establecerá que la suma de la renta y, en su caso, de los gastos repercutidos (como el IBI) no podrá superar el 30 % de los ingresos de la persona arrendataria o de su unidad de convivencia. De este modo, el programa asegura que las familias no destinen más de una tercera parte de sus ingresos al pago del alquiler.

¿Qué ocurre si la vivienda se vende durante el contrato?

El arrendatario mantiene el contrato vigente, ya que el nuevo propietario debe respetar la duración del usufructo constituido a favor de Vipasa.