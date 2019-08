Sin coche a disfrutar del Xiringüelu Punto de encuentro de una de las empresas en el prau de la fiesta del Xiringüelu en la edición del año pasado. Más de 5.000 jóvenes viajan en excursiones privadas a la fiesta praviana mientras ALSA y Renfe refuerzan sus servicios hasta el prau Salcéu SARA PÉREZ Sábado, 3 agosto 2019, 02:33

Entre romerías, verbenas y orquestas es como se pasa el verano en Asturias, que se inunda de las tradicionales fiestas de prau durante estos meses. No hay descanso. El transporte para llegar a ellas se convierte, muchas veces, en un problema. La mayor parte de quienes asisten son jóvenes que no siempre cuentan con medios para viajar y los que disponen de coche propio tienen cada vez más claro aquello de 'Si bebes no conduzcas'. Compañías como Alsa y Renfe ofrecen para todas las fiestas importantes, con movilización masiva de gente, un refuerzo y ampliación de las líneas regulares. Así, a modo de ejemplo, para el Xiringüelu, ALSA llevará a cabo un refuerzo con búhos en las líneas a Avilés desde Gijón y Oviedo. Por su parte, Renfe aumentará la frecuencia para esta romería con trenes especiales en las líneas de Oviedo y de Gijón pasando por Avilés, tanto para la ida como para la vuelta. En total serán 24 trenes, cada media hora a partir de las 10.30 horas de hoy, para ir a Pravia desde Gijón y, a partir de las 9.55, desde Oviedo. Por la tarde, a partir de las 19 horas, comenzarán a volver a las dos grandes ciudades asturianas, con parada en Avilés por parte de los trenes que vuelven a Gijón. Aún así, hay quien prefiere organizárselo por su cuenta, buscando un servicio personalizado que permita volver más tarde de lo que ofrecen los servicios públicos.

Y como donde hay necesidad nace el negocio, son varios los jóvenes emprendedores que decidieron poner en marcha empresas que se encargan de organizar el traslado a la romería. Versity y Unievento son dos de las firmas de este mercado. «La idea surgió básicamente porque nos gustaban las fiestas de prau y la oferta que había antes de que nosotros existiéramos no se adaptaba a los horarios que teníamos», comenta Sergio Clemente, socio fundador de Versity. «Llegaba la hora de marchar y no teníamos cómo volver. O para ir, por ejemplo, al Carmín, los de Avilés teníamos que coger un autobús a Oviedo y, luego, otro a La Pola», recuerda.

Pero este no era un problema exclusivo de Asturias. Según señala Alejandro Fernández, director comercial de Unievento, «la idea original surgió en Madrid, al ver cómo mucha gente joven quería ir a fiestas como las Fallas o San Fermín. En Asturias replicamos el modelo porque sabíamos que funcionaría. Yo mismo tenía el problema de cómo ir a las fiestas de prau». Entre los años 2013 y 2014 comenzaron a poner en marcha el sistema, una idea que, desde sus inicios, ha sido muy bien recibida y no ha parado de crecer. «La acogida ha sido muy buena tanto por parte de los jóvenes, que evidentemente pueden disfrutar de una manera más cómoda y sencilla de las fiestas, como de sus familias, que saben que van con un viaje organizado y no van a coger el coche», comenta el creador de Versity.

Más de 250 guardias civiles velarán mañana por la seguridad de la fiesta

Dependiendo de la fiesta en cuestión, Versity puede llegar a mover desde 600 personas, unos cuatro o cinco autobuses, a más de 3.000 clientes si hablamos de fiestas como la de mañana, el Xiringüelu. Unievento cuenta también con más o menos demanda dependiendo de «la escapada folixera», habiendo romerías que llevan a 50 personas, pero otras más destacadas, como el Carmín, con 1.200 plazas vendidas este año o la famosa fiesta praviana, a la cual «se apuntan unas 2.500 personas. Y nos quedamos siempre sin plazas».

Tienen una serie de salidas programadas a las fiestas más importantes de toda la región -la Descarga, el Carmín, Naves, las Piraguas, la Jira, San Timoteo, y un largo etcétera-, pero la realidad es que todos los años se van ampliando por petición popular. «La gente no se da cuenta de lo complicado que era antes y lo fácil que es ahora», añade Clemente. Y es que sus escapadas complementan el transporte público y lo refuerzan. «Todo lo que sea mover gente en transporte colectivo es bueno para Asturias», señalan desde ALSA.

A pesar de esto, hablando con el responsable de Unievento, se puede observar cómo todo lo bueno tiene su parte negativa, y es que existe una problemática asociada al propio éxito del modelo que plantean empresas como la suya. «Hay una serie de personas que, de manera ilegal, y sin contar con los permisos para ello ni ser agencia de viajes como nosotros ni pagar seguros ni impuestos ni nada, se dedican a contratar autobuses y lucrarse con dicho negocio. Todo esto ha sido alguna vez puesto en conocimiento de los organismos oficiales, con pruebas de carteles y números de teléfono y direcciones, pero no actúan, lo que hace que exista un evidente riesgo de estafa y de seguridad por no disponer de permisos para los consumidores».

Más allá del transporte, alrededor de las fiestas asturianas son muchos otros los que ven una gran oportunidad de negocio: hay quien oferta materiales de construcción para las casetas del Xiringüelu -que se entregan directamente en el prau de la fiesta a la hora señalada-, camisetas y pañuelos personalizados para cada sarao, empresas de seguridad que complementan a Policía y Guardia Civil y, en buena medida, los negocios locales y las empresas encargadas de la venta y distribución de sidra, que ven un claro aumento de los beneficios cuando llega el verano.

Para que todo salga bien, un total de 250 agentes de la Guardia Civil formarán parte del dispositivo de seguridad que se ha diseñado para las fiestas del Xiringüelu. La Guardia Civil de la Comandancia de Oviedo prestará servicio en las carreteras principales de Asturias, así como en las vías secundarias y sobre todas las que conducen al prau de Salcéu, situado en la ribera del Río Nalón, en Pravia. Durante el dispositivo especial se efectuarán controles específicos de seguridad ciudadana, así como de velocidad y alcoholemia.

Ante masiva la afluencia que se espera, la Guardia Civil recuerda la existencia de una aplicación móvil denominada 'AlertCops', un servicio de alertas de seguridad ciudadana que permite comunicarse de manera rápida, gratuita y precisa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.