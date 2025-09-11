Cocinas San Lorenzo, diseños a medida para cada hogar Con taller propio y un equipo multidisciplinar, esta empresa asturiana transforma cocinas, baños y espacios del hogar desde su exposición en Gijón

Con más de 25 años de experiencia en carpintería a medida, ofrece proyectos personalizados que combinan estética y funcionalidad

Crear ambientes funcionales, cómodos y estéticamente atractivos es el compromiso que guía cada proyecto de Cocinas San Lorenzo. Esta empresa asturiana se ha consolidado como referente en el diseño, fabricación e instalación de cocinas, baños, armarios, vestidores, puertas y mobiliario a medida. Tanto si se trata de una pequeña reforma como de un proyecto integral, su equipo ofrece soluciones personalizadas pensadas para responder a las necesidades reales de cada cliente.

Detrás de cada obra se encuentra un grupo de profesionales multidisciplinares con una larga trayectoria en el sector, capaces de abordar cada fase con precisión y creatividad. Y es que su filosofía va más allá de la simple ejecución de reformas, caracterizándose por acometer cada proyecto teniendo en cuenta el aprovechamiento del espacio, la funcionalidad, el sentido estético y el estilo de cada cliente.

100% asturiana, el origen de Cocinas San Lorenzo está ligado al taller de Carpintería Víctor, en Arriondas, con más de 25 años de experiencia en mueblería a medida, lo que les permite ofrecer un asesoramiento experto y soluciones duraderas.

Espacios diseñados para hacer hogar

En el ámbito del interiorismo, la personalización marca la diferencia. Cocinas San Lorenzo lo sabe bien y por eso apuesta por proyectos diseñados «a la carta», adaptados a los gustos y modo de vida de cada familia. Su trayectoria de más de diez años en Gijón ha estado marcada por la fidelidad a tres valores clave: inspiración, funcionalidad y belleza.

Ya sea para renovar una cocina, instalar un nuevo suelo, cambiar puertas o diseñar armarios, la empresa busca siempre el equilibrio entre la solución más práctica y el resultado más atractivo. En un mercado con gran competencia, su manera de trabajar les ha permitido destacar: ofrecen un servicio integral, son fabricantes de sus propios muebles y cuentan con un cuidado servicio postventa, lo que asegura confianza y satisfacción en cada proyecto.

«Cada cliente es único, y su casa debe reflejarlo. Por eso trabajamos mano a mano con quienes confían en nosotros, personalizando cada detalle: desde la elección de los materiales hasta el acabado final», explican sus responsables.

Para conocer en primera persona su propuesta, puedes visitar su tienda en la Avenida de la Costa, 116, en Gijón, donde encontrarás inspiración y asesoramiento para dar un nuevo aire a cualquier espacio de tu hogar.

