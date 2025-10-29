El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Concepción Saavedra, Sergio Calleja y Óscar Suárez, en la presentación del nuevo Código Ictus autonómico. Alex Piña

El nuevo Código Ictus Asturias: un neurólogo disponible las 24 horas para agilizar el diagnóstico y coordinar decisiones

Este especialista se apoyará en medios telemáticos para llegar a cualquier punto de la región. Además, se incorpora medicación que se administra en un minuto, se crea una nueva unidad de ictus en el Hospital San Agustín y servicios de neurorehabilitación en Mieres y Langreo

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:45

El Principado ha decidido actualizar el Código Ictus Asturias para tratar de alcanzar «cotas de excelencia» procurando una capacidad de respuesta menor a cinco ... minutos y equitativa territorialmente cuando se produce un accidente cardiovascular. Y una de las principales novedades derivadas de dicha actualización consiste en la creación de una Coordinación Asistencial de Ictus (CAI), que permitirá centralizar y agilizar las decisiones en la fase aguda de esta enfermedad, que es una de las principales causas de discapacidad en adultos.

