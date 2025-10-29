El nuevo Código Ictus Asturias: un neurólogo disponible las 24 horas para agilizar el diagnóstico y coordinar decisiones

El Principado ha decidido actualizar el Código Ictus Asturias para tratar de alcanzar «cotas de excelencia» procurando una capacidad de respuesta menor a cinco ... minutos y equitativa territorialmente cuando se produce un accidente cardiovascular. Y una de las principales novedades derivadas de dicha actualización consiste en la creación de una Coordinación Asistencial de Ictus (CAI), que permitirá centralizar y agilizar las decisiones en la fase aguda de esta enfermedad, que es una de las principales causas de discapacidad en adultos.

Dicho de otro modo: «Un neurólogo experto estará disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 365 días del año para evaluar los casos que se produzcan. Será a mayores de los profesionales que trabajan en la unidad de ictus del HUCA y del Hospital de Cabueñes». A través de esta figura, «un paciente que ingrese en Arriondas, donde no existe neurólogo de guardia, tendrá a su disposición un especialista, que ayude en la toma de decisiones y evalúe la situación». ¿Cómo? Por medios telemáticos.

Esta guardia, que permite ofrecer asistencia especializada a cualquier hora y esté donde esté el paciente, «supone una ventaja y una mejora estratosférica», según el neurólogo Sergio Calleja, miembro del comité institucional que actualizó la estrategia autonómica. El doctor Calleja, responsable de la Unidad de Ictus del HUCA, presentó este miércoles las novedades del nuevo protocolo junto a la consejera de Salud, Concepción Saavedra, y el coordinador de Gestión Asistencial del Sespa, Óscar Suárez.

En la presentación, que coincide con el Día Mundial de esta enfermedad, de la que se registran más de 3.000 casos al año en Asturias, también se anunció la puesta en marcha de una nueva unidad de ictus a lo largo de 2026, que se ubicará en el Hospital San Agustín; la creación de sendos servicios de neurorehabilitación en Mieres y Langreo, como los que ya existen en Infiesto, Llanes, Cangas del Narcea y Jarrio; o la decisión de ampliar la ventana terapéutica de 6 a 24 horas para los pacientes candidatos a una trombectomía mecánica.

Además, se incorpora un nuevo tratamiento farmacológico, que tarda tan sólo un minuto en administrarse, en lugar de una hora, como ocurre con la medicación convencional. «Si el tiempo es cerebro, ganar una hora, es mucho cerebro», se incidió Sergio Calleja. Ese tiempo, de hecho, «significa mejorar el pronóstico en un 30%», precisó este especialista en ictus, que puso el acento tanto en la importancia de una atención «lo más rápida posible», como en el hecho de que «se ajuste a las circunstancias territoriales de Asturias», donde las limitaciones orográficas «no pueden evitarse del todo, pero sí soslayarse» con este nuevo Código Ictus.

Esta enfermedad es la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda entre los hombres. El envejecimiento de la población asturiana, con más de un 27% de personas por encima de los 65 años, agrava la situación y «obliga a ofrecer respuestas coordinadas». En 2024, se registraron 3.760 ingresos hospitalarios por esta patología cerebrovascular, con una estancia media superior a los 10 días. Los especialistas advierten de que esas cifras van en aumento e incorporan a pacientes cada vez más jóvenes. Algo que encuentra su explicación «en el estilo de vida de la gente: el sedentarismo, los hábitos tóxicos, una mala dieta, el aumento de la obesidad...».