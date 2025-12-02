Cogersa ingresará 31,6 millones por la venta del biogás generado por el tratamiento de residuos La Junta de Gobierno deol consorcio da luz verde al presupuesto, que superará los 102 millones de euros

El consejero de Movilidad presidió este lunes la Junta de Gobierno de Cogersa.

La Junta de Gobierno del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa), aprobó este lunes la licitación de la venta del biogás producido en las instalaciones de Serín por un importe estimado de 31,6 millones para toda la vigencia del contrato, que será de 20 años como máximo.

Según una nota de prensa del Gobierno asturiano, esta iniciativa, que supone un cambio de modelo en el aprovechamiento energético de este recurso, permitirá incrementar los ingresos.

El proyecto consiste en transformar el biogás generado en el centro de tratamiento de residuos en biometano, un gas renovable equiparable al gas natural y apto para su inyección directa en la red de distribución.

La empresa adjudicataria instalará una planta de upgrading dentro de las instalaciones de Serín para purificar el biogás procedente tanto del vertedero de La Zoreda como de la planta de biometanización de la fracción orgánica municipal. El producto resultante se inyectará en el gaseoducto más cercano, propiedad de Nortegás.

Asimismo, el contrato, de naturaleza patrimonial, tendrá una duración inicial de 12 años, que podrá ser prorrogada por hasta un máximo de 20 años.

El presupuesto de licitación garantiza unos ingresos anuales de 1.581.099 euros para Cogersa (IVA excluido), calculados para un precio mínimo de 24 euros por megavatio hora, que podrá ser mejorado al alza en la oferta económica.

La empresa adjudicataria asumirá íntegramente la inversión necesaria para la construcción de la planta de upgrading y la infraestructura asociada para la inyección en red. La instalación deberá entrar en funcionamiento en un plazo máximo de dos años desde la firma del contrato.

Con este proyecto, Cogersa avanza en la reducción del impacto ambiental asociado a la gestión de residuos y en la consolidación de un modelo más eficiente y sostenible, que contribuye a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y al desarrollo de energías renovables no dependientes de combustibles fósiles, en coherencia con los objetivos marcados por la Unión Europea.

Presupuesto 2026

También se ha dado el visto bueno al presupuesto definitivo del Consorcio y de su sociedad instrumental para 2026, que asciende a 102.734.633 euros en gastos.

Parte sustancial de los ingresos previstos procede de los servicios que Cogersa presta tanto a los ayuntamientos como a empresas y otros organismos públicos, en función de las tarifas aprobadas para el próximo año, que experimentan un incremento del 2,5 por ciento respecto al ejercicio vigente.

De esta forma, a partir de enero la tarifa por tratamiento de la basura mezclada (fracción resto o no clasificada en origen) será de 82 euros por tonelada.

Por otra parte, se mantendrá la gratuidad en cinco flujos de desechos reciclables: envases ligeros (contenedor amarillo), papel y cartón (contenedor azul), vidrio (contenedor verde), materia orgánica con impurezas inferiores al 20 por ciento (contenedor marrón) y fracción vegetal procedente de podas y siegas municipales.

El presupuesto incorpora, además, dos transferencias del Principado por valor de 5,5 millones destinadas a financiar la bonificación del coste de explotación de los puntos limpios (dos millones) y el tratamiento de biorresiduos en la planta de biometanización (3,5 millones).

Asimismo, se incluyen previsiones de financiación vinculadas al Fondo de Transición Justa (FTJ), por un importe de 1.456.298 euros, destinadas a la construcción de una planta de tratamiento avanzado de lodos mediante carbonización hidrotermal, así como ocho millones procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

En cuanto a las inversiones, el presupuesto movilizará 23.459.844 euros, con una previsión adicional de 28 millones para 2027. Entre las actuaciones más destacadas figura la ampliación de la red de puntos limpios y áreas de voluminosos, que contará con una inversión inicial de 3.371.428 euros, susceptible de incrementarse en función del avance de las conversaciones que Cogersa mantiene con diversos municipios.

También está previsto ejecutar la nueva planta de clasificación y triaje de residuos domésticos especiales, dotada con 3.460.000 euros, y continuar el desarrollo del proyecto del centro de preparación para la reutilización de Siero, que contará con 684.437 euros el próximo año y más de 5 millones en 2027.

En el ámbito energético, destacan los 3,5 millones destinados a la planta de energía fotovoltaica proyectada sobre la fase sellada del vertedero de La Zoreda, así como la modernización de la planta de tratamiento térmico -el horno donde se gestionan, entre otros, los residuos hospitalarios- construida en los años noventa del siglo pasado, por un importe de 1.450.000 euros. Finalmente, se incluye la ampliación del vertedero de residuos inertes, con una dotación cercana a los tres millones.

La 'Plantona'

La sesión ha incluido la información a los accionistas sobre el estado de la planta de tratamiento de la fracción resto, la 'Plantona', una vez concluidas las obras necesarias para reconstruir la zona afectada por el incendio de abril de 2024.

El proceso de puesta en marcha se plantea «de forma progresiva y técnicamente supervisada», de manera que permita garantizar un arranque seguro y un rendimiento óptimo de todas las líneas de operación.

Este plan comprende la incorporación escalonada de cada línea de proceso, la integración y prueba de los sistemas auxiliares y la verificación exhaustiva de todas las fracciones obtenidas -materiales reciclables, bioestabilizado, combustible sólido recuperado y rechazos-, además de los ajustes necesarios en función de la evolución real del mercado de materiales valorizables.

La empresa responsable del diseño y construcción dirigirá esta fase inicial, según lo previsto en el contrato. El calendario operativo establece la puesta en marcha en frío este mes y en caliente en enero de 2026.

Para fortalecer esta etapa, Cogersa tramitará un modificado contractual que permitirá ampliar el periodo de puesta en servicio, incorporando varios meses adicionales de acompañamiento técnico por parte de la empresa constructora.

Este refuerzo garantizará la validación rigurosa de cada fase, la corrección de posibles incidencias y una transición estable hacia la explotación ordinaria de la instalación sin interrupciones.

La planta está diseñada para tratar 340.000 toneladas anuales de fracción resto, 25.000 de residuos voluminosos y 50.000 de residuos industriales no peligrosos.