Directo Real Oviedo - Rayo Vallecano
Plantona de Cogersa. J. M. Pardo

Cogersa remite a los ayuntamientos un informe con las ventajas de privatizar la 'plantona'

La dirección política del consorcio decidirá el lunes el modelo de gestión. Los técnicos recuerdan que solo una de las siete instalaciones similares en otras comunidades es de gestión pública

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:41

Comenta

El Consorcio de gestión de residuos (Cogersa), controlado por el Principado al 20% y los ayuntamientos al 80%, tiene que decidir. Este mes la ... constructora Valtalia le entregará la 'plantona', su instalación más ambiciosa, en la que lleva invertidos 78,4 millones. Está llamada a procesar todas las bolsas que los asturianos dejan en el contenedor que no es para reciclar, además de muebles y otros desperdicios. En total 415.000 toneladas al año. Para accionarla hacen falta entre 78 y 86 trabajadores. ¿De dónde sacarlos? Con ellos la instalación recuperará 80.000 toneladas de papel, envases y vidrio, además de producir unas 150.000 toneladas de Combustible Sólido Recuperado (CSR) y 40.000 de bioestabilizado. El primero tiene bajo poder calorífico y pocas instalaciones que lo admitan. Un cambio legal impide destinar al segundo a fertilizar terrenos, como estaba previsto. ¿Qué hacer con esta producción?

Te puede interesar

