Cogersa remite a los ayuntamientos un informe con las ventajas de privatizar la 'plantona'

El Consorcio de gestión de residuos (Cogersa), controlado por el Principado al 20% y los ayuntamientos al 80%, tiene que decidir. Este mes la ... constructora Valtalia le entregará la 'plantona', su instalación más ambiciosa, en la que lleva invertidos 78,4 millones. Está llamada a procesar todas las bolsas que los asturianos dejan en el contenedor que no es para reciclar, además de muebles y otros desperdicios. En total 415.000 toneladas al año. Para accionarla hacen falta entre 78 y 86 trabajadores. ¿De dónde sacarlos? Con ellos la instalación recuperará 80.000 toneladas de papel, envases y vidrio, además de producir unas 150.000 toneladas de Combustible Sólido Recuperado (CSR) y 40.000 de bioestabilizado. El primero tiene bajo poder calorífico y pocas instalaciones que lo admitan. Un cambio legal impide destinar al segundo a fertilizar terrenos, como estaba previsto. ¿Qué hacer con esta producción?

Sobre ambas cuestiones debatirá mañana la comisión delegada del consorcio, que ejerce su dirección política. Por orden del presidente de Cogersa y consejero de Medio Ambiente, Alejandro Calvo, los técnicos de la casa elaboraron un informe que debía orientar el debate, describiendo los pros y contras de cada opción. El trabajo ha acabado siendo una sucesión de las ventajas de ir a una explotación integral por parte de una empresa externa y especializada. Es decir, apostar por una privatización en la que sea un inversor externo el que se encargue de dimensionar la plantilla, reclutarla, formarla y buscar destino a los productos de la 'plantona'. Esa posición es coherente con el hecho de que el plan de contratación de Cogersa ya incluyera este año la opción de licitar un encargo que ofrecía hasta 96 millones a quien asumiera la gestión completa de la 'plantona' y sus productos durante cinco años.

El estudio recuerda que en mayo de 2024 una consultora externa ya había analizado «siete plantas similares», ubicados en otras comunidades, concluyendo que de ellas solo una tenía una gestión pública directa. El informe destaca lo «altamente limitantes» que son las leyes de contratación del sector público en ese supuesto, y cómo «el control sobre el coste final de gestión del residuo es más bajo que en los modelos de gestión externa»; es decir, que ir por ese camino le saldría más caro al ciudadano. Luego al analizar las seis plantas privatizadas, distingue entre las que vuelcan todos los riesgos en la empresa externa y las que lo comparten.

A continuación el informe recuerda que durante cuatro meses de 2024 tuvo la 'plantona' funcionando, hasta que se incendió. En aquel periodo la gestión se confió a Tragsa, un medio propio de la administración. Como lecciones aprendidas recuerdan los técnicos de Cogersa que la escasez de operarios con formación en mecánica, electricidad y automática obligó a «contratar a personal con experiencia y conocimiento muy reducido», lo que amplió los tiempos de formación. Los flujos de entrada de residuos también tienen cierta fluctuación, lo que requiere de «cierta flexibilidad en determinados puestos claves de la planta», motivo por el cual no tener bien dimensionada la plantilla puede llevar a «contar con mucha más» de la que es «realmente necesaria». Otra enseñanza estriba en el desgaste que sufren los equipos y cómo parte de los repuestos exceden de los 15.000 euros que permitirían encargarlos de manera directa, con un contrato menor. Dato importante: la capacidad de almacenamiento de residuo entrante, en caso de parada técnica, es de solo tres días. Si la avería se prolonga, habría que volver a echar la basura al vertedero por falta de espacio.

La 'plantona' también ofreció en su corta vida complicaciones en cuanto a la salida de sus productos. En relación a los envases, papel y vidrio, apunta a que «no se consiguió una continuidad de esa salida por incumplimientos en la calidad del material», llegando a tener que despacharse el cartón gratis o pagando a quien se lo llevaban. La licitación en la que ofreció 100 euros por cada tonelada de CSR que retirara la industria quedó desierta. En cuanto al bioestabilizado, solo hubo un interesado, en la mitad de la producción, y para un uso como fertilizante que ahora no es legal.

Así las cosas, el informe solo describe dos posibles modelos de explotación: la directa por Cogersa, o la integral por una empresa especializada, que ponga el personal y se encargue de buscar destino a todos los subproductos. Luego se ofrece un cuadro comparativo analizando cómo serían diez aspectos claves en cada modelo, resultando que en nueve de esos contrastes la opción privada presenta más ventajas. En el décimo aspecto el resultado sería neutro, de empate.

Así, al hablar de cómo sería la gestión del personal, en el modelo público se dice que la experiencia de los recién reclutados «será en muchos casos ajena a la especialidad requerida en la planta»; frente a ello las empresas del sector con experiencia «conocen perfectamente las necesidades de cada puesto, lo que permite seleccionar perfiles más ajustados a las necesidades y constituir una plantilla más ajustada». Al analizar cómo sería la gestión de consumibles, se destaca que si la 'plantona' queda en manos exclusivas de Cogersa habrá que ir a licitaciones para acopiar estas materias con el condicionante de que parte de esos suministros «sufren importantes variaciones de precio», mientras que en el modelo privado sería el adjudicatario quien podría comprar «conforme a las necesidades reales de operación» y con mayor facilidad de cambiar de proveedor si otro es más ventajoso.

Parecido pasa con los repuestos. En el modelo público «la variabilidad de los precios de mercado y que los contratos de suministros y servicios no permitan revisión de precios, dificulta contratos a largo plazo y en algunos casos no son de interés para los fabricantes»; mientras que un gestor privado puede comprar repuestos «según las necesidades reales de la planta, lo que habitualmente reduce los costes».

Con el mantenimiento ocurre lo mismo. Para Cogersa «ante incidencias inesperadas, la capacidad de resolución mediante contrataciones de empresas especializadas o alquiler de equipos es muy limitada», porque todo lo que pase de 15.000 euros requiere de pliego y concurso, alargando los plazos. Es un obstáculo que no penaliza a la opción privada.

El informe asume que es una cuestión crítica dar salida a los materiales obtenidos, en especial al CSR, cuyo destino final «será, previsiblemente, la valorización energética en instalaciones industriales». Ahora mismo «existen pocas instalaciones en el mercado» capaces de aprovechar esos fardos, y la calidad del producto mermará si se incrementan las tasas de reciclaje. Buscar destino bajo las reglas que rigen para Cogersa, supone hacer licitaciones «con vigencias mínimas de un año o más. Al no ser posible establecer criterios de revisión de precios, estos plazos son muy largos dada la variabilidad de los precios, siendo posible que se queden desiertas algunas de las licitaciones lo que generaría importantes problemas de almacenamiento». De nuevo frente a ello un adjudicatario privado tendrá «facilidad negociación» con terceros lo que «facilitará la adaptación de las salidas», tendiendo así a «criterios de maximización de valorización material, mínimas cantidades de almacenamiento o mínimo coste de gestión».

Entre otras ventajas de privatizar, la comparación indica que caso de que los ciudadanos reciclen más (y en consecuencia, llegue menos basura a la 'plantona') a una empresa privada le será posible ajustar la plantilla «con la mayor celeridad posible». Incorporar nuevos avances tecnológicos, en una 'plantona' gestionada por Cogersa, exigirá procesos de licitación mientras que para un privado «será mucho más rápido en todos aquellos elementos que redunden en una mayor recuperación de materiales con valor».

En suma, ir al modelo privado «permitirá optimizar los costes, maximizando los ingresos por venta de materiales», señala el informe. En cambio, apostar por una gestión directa de Cogersa supone, a juicio de los propios técnicos de la casa, resolverlo todo por contrato público y «en casi todos los casos no disponer de los precios más competitivos del mercado en cada momento».